العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل كهف غارق

اكتشاف بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام بالمكسيك

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 07:23 (GMT +0400).
المكسيكآثاراكتشافاتثقافةعادات وتقاليد
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الكهف الغارق يقع في جزيرة يوكوتان

(CNN)-- تمكن علماء آثار في المكسيك من العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل ما يعتقد أنه أكبر كهف غارق في العالم، فضلا عن عظام حيوانات منقرضة جابت الأرض خلال العصر الجليدي الأخير.

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