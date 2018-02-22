العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل كهف غارق

(CNN)-- تمكن علماء آثار في المكسيك من العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل ما يعتقد أنه أكبر كهف غارق في العالم، فضلا عن عظام حيوانات منقرضة جابت الأرض خلال العصر الجليدي الأخير.