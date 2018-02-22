(CNN)-- تمكن علماء آثار في المكسيك من العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل ما يعتقد أنه أكبر كهف غارق في العالم، فضلا عن عظام حيوانات منقرضة جابت الأرض خلال العصر الجليدي الأخير.
العثور على بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام داخل كهف غارق
اكتشاف بقايا بشرية عمرها 9 آلاف عام بالمكسيك
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 22 فبراير/شباط 2018; 07:23 (GMT +0400).
1:13
الكهف الغارق يقع في جزيرة يوكوتان
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