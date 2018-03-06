دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مطار لوس أنجلوس، تتمتع الرفاهية بأبعاد مختلفة، لم تخطر على البال من قبل.. هنا، حتى المطار يتماشى مع نمط المدينة الفاخر، إذ تستطيع شخصيات الـ"VIP" المهمة الاستمتاع بتجربة سفر لا مثيل لها من لحظة الوصول إلى المطار، وحتى الإقلاع على متن الطائرة.

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ويوفر مطار لوس أنجلوس الدولي لمسافريه الأثرياء، جناحاً خاصاً ينفصل عن المطار يستطيعون الوصول إليه وانتظار رحلتهم المقبلة فيه.

وقد افتتح الجناح الخاص في مطار لوس أنجلوس الدولي في مايو/أيار من العام 2017، بعد أن عرض فكرته المحقق الخاص والمستشار الأمني للنجوم والمشاهير، غافين دي بيكير، وحُول مرفق شحن كبير إلى 11 غرفة خاصة، تبلغ مساحة كل واحدة منها 250 قدماً مربعاً.

وتتميز الأجنحة الخاصة بإطلالتها على مدرج الطائرات، فضلاً عن تصميمها الفاخر والراقي. وتتضمن الأجنحة غرفة جلوس بكراسي وأرائك مريحة، بالإضافة إلى شاشة تلفاز كبيرة، وحمام داخلي خاص، وبار صغير يوفر المشروبات والوجبات الخفيفة.

وقد زود الجناح باحتياجات المسافرين الشخصية والمهمة، مثل مستلزمات النظافة، والأدوية اللازمة، وأجهزة الشحن الدولية، وكابلات الطاقة، ووسائد الرقبة، وغيرها.

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ورغم أن كل هذا يبدو مغرياً جداً وإلى أبعد الحدود، إلّا أنه عليك أن تتذكر أن لكل شيء ثمنه.. وفي هذه الصالة الخاصة، فإن الثمن الباهظ جداًّ! إذ تبلغ كلفة رسوم العضوية السنوية للجناح 7,500 دولار، فضلاً عن 2,500 دولار إضافي لكل زيارة خلال رحلة محلية، و3,000 دولار لكل رحلة دولية.

ولكن، الجدير بالذكر أن هذا المبلغ ليس محصوراً باستخادم الجناح والاسترخاء فقط، إذ يتضمن أيضاً "بطاقة" عبور نقاط تفتيش وأمن خاصة، مكرسة لنزلاء الجناح الخاص، حيث يقوم ثلاثة عملاء بالتحقق من هويات المسافرين، وتفقد أمتعتهم بآلات الأشعة السينية.

ووفقاً لسياسة الجناح الخاص، يُخصص وقت معين لكل ضيف في نقطة التفتيش، حتى لا يتسبب المسافرون من كبار الشخصيات بازدحام في أمن المطار، ومن أجل توفير تجربة حصرية، تسمح للزوار بالاسترخاء دون الحاجة إلى مقابلة أو مصادفة أي مسافرين آخرين.

بعد الانتهاء من نقاط التفتيش والأمن، يستقل نزلاء الجناح سيارة "بي إم دبليو" خاصة، من فئة "7 series،" تقودهم مسافة 15 دقيقة إلى داخل مدرج الطيران، حيث يستطيع المسافرون الصعود إلى الطائرة باستخدام السلم الخاص بهم.

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