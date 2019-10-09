مسافرة تتلقى رسائل "تحرش" على طائرة خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور وقت قصير على إقلاع رحلة طيران تستغرق 8 ساعات، والمتجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت مسافرة إنها بدأت تتلقى رسائل مزعجة على نظام الترفيه المتوفر خلال الرحلة.

وكانت جيسيكا فان ماير، والتي تبلغ من العمر 24 عاماً، تسافر، السبت، في رحلة عمل. وقالت لـ CNN إنها نهضت لاستخدام الحمام في وقت مبكر من الرحلة، وعندما عادت إلى مقعدها، بدأت تتلقى رسائل عبر الشاشة المخصصة بمقعدها.

ويوفر نظام الترفيه، على متن طائرة خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية، للمسافرين إمكانية مشاهدة الأفلام، والبث المباشر، وألعاب الفيديو، بالإضافة إلى إمكانية إرسال رسائل إلى المسافرين المتواجدين على متن الطائرة.

ويبدو أن الرسائل المزعجة جاءت من مجموعة من الركاب كانوا يجلسون في المقاعد خلف مقعد فان ماير، بعدما مرت بهم في طريقها إلى الحمام.

وذكرت إحدى الرسائل رقم مقعدها بالتحديد ووصفتها بالـ"فاتنة الأنيقة"، فيما تضمنت رسالة أخرى عبارة "أهلاً بكِ في الجحيم".

وردت فان ماير، وهي محامية تعمل لدى شركة متخصصة في قضايا التحرش الجنسي،

"أنا أعمل لدى مكتب محاماة متخصص في قضايا التحرش الجنسي عبر الإنترنت. استمتع بالشكوى التي رفعتها لفيرجن ضدك".

فأجاب راكب آخر برسالة "أنت الآن في منطقة الخطر".

وقالت فان ماير إنها أبلغت المضيفات والمضيفين على متن الرحلة عن الحادث، وبدورهم أسرعوا في الإبلاغ عن القضية على الفور. وتحدث طاقم الرحلة مع الركاب الذين أرسلوا الرسائل. وقالت فان ماير إن المضايقات توقفت بعد ذلك، وقام الطاقم بتفقدها طوال الرحلة عبر المحيط الأطلسي.

ولكن فان ماير قالت إنها ظلت تفكر بالأمر لبقية الرحلة.

وقالت فان ماير لـCNN إنها شعرت بالفزع والإحباط أيضاً لأن بعض الأشخاص أعطوا لنفسهم الحق بإرسال رسائل لها على متن الرحلة، بينما هي تسافر بمفردها.

والتقطت فان ماير صوراً للرسائل ونشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم الأحد.

وقال متحدث باسم خطوط "فيرجين أتلانتيك" الجوية لـ CNN، يوم الاثنين، إن القيمين على شركة الطيران يشعرون بـ"قلق كبير"، بشأن هذه الحادثة، ويجرون التحقيقات اللازمة.

وجاء في بيان الشركة: "نحرص أن يحصل جميع عملائنا على أفضل تجربة ممكنة عندما يسافرون معنا، ولا نتهاون مع أي سلوك مزعج أو غير ملائم. ونحن ممتنون لطاقم المقصورة لدينا الذين قاموا بدعم الراكبة، ونود الاعتذار عن الضيق الذي صدر".

وأضاف البيان أنه سيتم مراجعة أنظمة الترفيه الخاصة للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى.