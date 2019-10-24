دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الصعب التفكير بمشاغل الحياة عندما يكون المرء على قمة جبل يحيط به مشهد بديع من السحب. ولعل هذا ما شجّع أسيف ذولفقاروف، والذي وصف نفسه بمتسلق جبال ومصور مبتدئ هاوي، إلى تجربة القمة بنفسه.

وأثناء طفولته، عاش ذولفقاروف وعائلته بين الجبال، وفي جبال تاليش التي يبلغ ارتفاعها ألفين و400 متر فوق سطح البحر بالتحديد.

ولذلك، عندما بدأ الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاماً العمل كمحاسب، لم يستطع إلا أن يتمنى لو استطاع العودة إلى المكان الذي عاش فيه بين الجبال.

جبل "كاباز" في أذربيجان.

واستطاع المتسلق التحكم بالمشاعر التي نادت به إلى العودة إلى منزله بين الجبال عندما بدأ في قضاء الوقت بين زواياها، وذلك بعدما اتخذ من التسلق هوايةً له.

جبل "بازاردوزو" الأعلى في أذربيجان

ومن أبرز الجبال التي يستطيع محبو تسلق الجبال والمغامرات تجربتها هي جبل "بازاردوزو" الذي يُعد الأكثر ارتفاعاً في أذربيجان، إذ يصل طوله إلى 4 آلاف و466 متراً فوق سطح البحر.

قمة جبل "بازاردوزو" الأعلى في أذربيجان.

وتشجع ذولفقاروف على تسلق هذا الجبل رغبةً في اختبار حدود تحمله، فقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يقع جبل بازاردوزو في أعماق سلسلة جبلية. ولطالما كنت أشق طريقي إلى معظم الجبال التي يقل ارتفاعها عن 4 آلاف متر".

فوق قمة جبل "بازاردوزو" الأعلى في أذربيجان.

وأضاف المصور قائلاً: "ولرؤية الأنهار الجليدية، يجب عليك تسلق أكثر من 4 آلاف متر، ويصل طول جبل بازاردوزو إلى 4 آلاف و466 متراً، ما يجعله الأفضل لرؤية الأنهار الجليدية، وتقييم قوتك".

مشهد التقطه أسيف ذولفقاروف من المخيم الثاني على جبل "بازاردوزو" بأذربيجان.

وخلال الصور الساحرة والدراماتيكية التي التقطها على قمة جبل "بازاردوزو" وأثناء الرحلة الشاقة للوصول إليها، أراد ذولفقاروف أن يبين أن الطبيعة ليست مجرد جماد، بل أن "الطبيعة حية".

تجربة لا توصف بالكلمات فوق السحب

وتحضيراً لرحلته، قام ذولفقاروف بمغادرة العاصمة الأذربيجانية باكو في تمام الساعة السابعة صباحاً في 22 أغسطس/آب من عام 2018، ليصل إلى الوادي بين جبلي "بلزاريورد" وبازاردوزو" مع مرافقيه في المساء.

مشهد الصباح من المخيم الثاني في جبل "بازاردوزو" في أذربيجان.

وفي صباح اليوم التالي، حزمت مجموعة من المتسلقين أمتعتهم للتوجه إلى المخيم الثاني على الجبل، ثم قاموا بالتخييم على ارتفاع 3 آلاف و500 متر.

وبعد هطول الأمطار الغزيرة عليهم أثناء إكمال مغامرتهم إلى القمة، تمكن ذولفقاروف ومجموعته من الوصول إلى القمة في الـ24 من أغسطس/آب.

شرب الشاي الساخن في الطريق إلى قمة جبل "بازاردوزو" في أذربيجان.

فوق قمة جبل "بازاردوزو" الأعلى في أذربيجان.

وفي حديثه عن تجربته، قال المتسلق: "في قرابة الساعة السادسة أو السابعة مساءً وصلنا إلى القمة. وكانت السماء زرقاء اللون وداكنة، وكانت الغيوم تحت أقدامنا. ولا يمكن التعبير عن كل شيء من خلال الصورة".

تاريخ جبل "بازاردوزو"

ولفهم المعنى وراء اسم هذا الجبل، يجب على المرء تقسيمه إلى نصفين، وهما "بازار" و"دوزو".

وشرح ذولفقاروف أن كلمة بازار" تعني سوق، بينما تُترجم كلمة "دوزو" إلى سهل.

كان أكبر مرعى في أذربيجان يُوجد عند سفح جبل "بازاردوزو".

وتابع المتسلق الشرح قائلاً: "كان أكبر مرعى في البلاد يُوجد عند سفح جبل بازاردوزو، وكان الأشخاص يأتون إلى هنا لشراء الحيوانات، وكان الموقع بمثابة سوق نوعاً ما".

ميزة أذربيجان.. 9 من أصل 11 منطقة مناخية عالمية

ورغم أنها صغيرة الحجم، إلا أن أذربيجان تتميز باحتوائها على 9 مناطق مناخية من أصل 11 منطقة موجودة في العالم، ولذلك، يمكن للمرء رؤية واختبار العديد من المشاهد الطبيعية عند زيارتها.

مشهد التقطه أسيف ذولفقاروف من قرية "خيناليق" بأذربيجان، والتي تُعد الأعلى في منطقة القوقاز.

وشرح ذولفقارف ذلك التنوع قائلاً: "هنا، يمكنك رؤية مختلف الأماكن من المناطق شبه الصحراوية، إلى الأنهار الجليدية الدائمة على ارتفاع 4 آلاف متر".