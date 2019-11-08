بالصور.. منتجع "سلوى" في قطر.. وخليفة بن حمد يغرد معلقا

مطار حمد بقطر خامس أفضل مطار في العالم.. من جاء في المركز الأول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، صورا عن مشروع منتجع شاطئ سلوى، المزمع افتتاحه في عام 2020.

وفي التغريدة، أرفق الأمير القطري بعض اللقطات للمنتجع الذي ما يزال قيد الإنشاء، مع تعليق "صبحكم الله بالخير يا أهل سلوى .. منتجع سلوى الافتتاح في 2020.. عماار ياقطر".

وذكر موقع "كتارا للضيافة"، وهي شركة مطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر، أنه "من المقرر أن يصبح منتجع شاطئ سلوى الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط".

ويقع المنتجع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مساحة 3 ملايين متر مربع من الركن الجنوبي الغربي من قطر، على بعد أقل من 100 كيلومتر من الدوحة، بحسب ما ذكره موقع "كتارا للضيافة".

ويتميز العقار الطموح المكون من 362 مفتاح يضم مجموعة واسعة من المرافق، بما في ذلك شاطئ خاص بطول 3 كيلومترات، ومرسى فاخر ونادي لليخوت، وحديقة مائية ذات طابع خاص، ومركز للغوص، ودور للسينما، ومول للتسوق، وقرية عربية، ومنتجع ونادي صحي، بحسب ما ذكره موقع الشركة المطورة.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز التعليقات التي كتبها مغردون عن المشروع: