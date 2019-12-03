نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2019

ما هي الوجبات التي لا تخلو منها الموائد بحفلات الخطوبة بأذربيجان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتجذّر تقاليد الزواج بعمق في أذربيجان، وهي غنيّة جداً. ومن تبادل الخواتم، وتقديم وجبات الطعام التقليدية، إلى الرقص وتبادل الهدايا. إليك أبرز العادات والتقاليد التي ستراها لدى حضورك لحفل خطوبة في أذربيجان!

وهناك العديد من الخطوات والتقاليد التي تقوم بها العائلات قبل الوصول إلى مرحلة حفل الزفاف.

وتقليدياً، يتم تجهيز حفل الخطوبة من قبل عائلة العروس، وفقاً لما قاله الأكاديمي شاهين مصطفاييف الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية في حديث مع موقع CNN بالعربية.

ومثل جميع الاحتفالات في أذربيجان، يبدأ الحفل بوليمة تُقدم فيها وجبات الطعام التقليدية.

ومن وجبات الطعام التي لا تخلو منها الموائد في حفلات الخطوبة هي الكباب الشهي الذي يُحضر من لحم الضأن، إضافةً إلى أنواع مختلفة من وجبة الـ"بيلاف" الذي يُعد من أشهر الأطباق الأذربيجانية.

ويتكون الـ"بيلاف" من لحم خروف بدون عظم، والكستناء، والأرز، والقليل من الخوخ المجفف.

وتتزين الموائد أيضاً بحلويات تقليدية مثل البقلاوة، وحلوى "شيكيربورا" التي تُحشى بخليط من اللوز أو الجوز المطحون مع السكر والهيل.

ويبدأ الحفل بعد الانتهاء من تناول الطعام، حين يتبادل الثنائي خواتم الخطوبة.

وبعد ذلك، يوضع شال أحمر حول كتف العروس، ويمنح الأفراد الكبار في السن إضافة إلى الوالدين بركاتهم.

وهنا يستمر الحفل، ويتخلله الكثير من الموسيقى والرقص.

ويُعد جلب الضيوف الهدايا للمخطوبين من إحدى تقاليد حفل الخطوبة.

وأشار مصطفاييف إلى أنه في الماضي، كانت أفضل هدية تُهدى للمخطوبين عبارة عن قطعة من القماش، وذلك بهدف استخدامها في المستقبل لصناعة الملابس أو المنسوجات المنزلية.

ولكن تغير هذا التقليد اليوم، فقال مصطفاييف: "لاحقاً، أصبح الضيوف يجلبون المال بجانب الهدايا. وفي الوقت الحاضر، أصبح المال عبارة عن الهدية الوحيدة التي يتم تقديمها خلال حفل خطوبة أو حفل زفاف".