نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2019

تعرف إلى طبق "ملك البيلاف" الأذربيجاني الذي لا تخلو منه الأعراس

هل سبق أن سمعت عن سلطة تحضر عبر الشواية؟ تعرف إلى سلطة "منغال" الفريدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قطع لحم ساخنة ومزينة بحبوب الرمان تذوب في فمك بمجرد تذوقها، وحلويات مرصعة بالمكسرات المقرمشة. وبالتأكيد، كيف لنا أن ننسى الشاي الدافئ؟

ليست هذه المأكولات والمشروبات سوى جزء صغير من الأشياء التي تستطيع أن تستمتع بها في أذربيجان. ولذلك، إليك قائمة بـ10 أطباق ومشروبات تستطيع تجربتها لدى زيارتك لهذا البلد الفريد في القوقاز:

تجربة إفطار أذربيجانية

خبز التنور.

هل هناك طريقة أفضل للتعرّف على المطبخ الأذربيجاني غير البدء بوجبة إفطار تقليدية؟

ورغم اختلاف طرق إعداد وجبة الفطور في جميع أنحاء البلاد بسبب الإضافات المتنوعة لكل منطقة، إلا أن الوجبات متشابهة، ويُعد نجم وجبة الفطور في البلاد خبز التنور.

ويمكن تناول الخبز مع مختلف الأطباق الجانبية، ومنها العسل، وجبن الماعز، والبيض المخفوق مع الطماطم والزبدة.

"شاه بيلاف"

يُعد طبق "شاه بيلاف" من الأطباق التي تشتهر بها أذربيجان

ويجب ألا تغادر أذربيجان دون تذوق وجبة هي عبارة عن "ملك المطبخ الأذربيجاني"، أي الـ"بيلاف". وهناك أنواع مختلفة من هذا الطبق، ومنها "شاه بيلاف"، الذي يُترجم حرفياً إلى ملك البيلاف. ويتكون هذا الطبق من لحم خروف بدون عظم، والكستناء، والأرز، والقليل من الخوخ المجفف. وما يميز "شاه بيلاف" بالتحديد هو احتضانه لمكوناته اللذيذة داخل طبقة من العجين المقرمش.

سلطة "منغال"

سلطة "منغال" الأذربيجانية.

ويأتي اسم سلطة "منغال" من الطريقة التي يتم فيها تحضير الخضار التي تُستخدم لأجل هذا الطبق. و"منغال" تعني شواية باللغة الأذربيجانية. ومع أنها تُستخدم لتحضير اللحوم والكباب، إلا أنه يتم فيها تحضير هذه السلطة أيضاً.

وتتكون هذه السلطة من الباذنجان، والفلفل الحلو، والطماطم. وبعد أن تصبح الخضار طرية بعد وضعها على الشواية، تُقطّع وتُخلط مع مكونات أخرى مثل الكزبرة وزيت الزيتون.

"دولما"

تزدخر كتب الطهي الأذربيجانية بمجموعة متنوعة من الـ"دولما".

ورغم ازدخار كتب الطهي الأذربيجانية بمجموعة متنوعة من الـ"دولما"، إلا أن الـ"يارباك" (ورق العنب)، و"أوش باجي" (الأخوات الثلاث)، هما الأكثر شهرة بينها.

وتُصنع وجبة "يارباك" من اللحم المفروم، ويتم لف الحشوة بأوراق العنب، وتُطبخ على نار هادئة.

وأما طبق "أوش باجي"، فهو يتكون من اللحم المفروم الذي يُحشى داخل الباذنجان، والطماطم، والفلفل الحلو.

"نارنومرو"

إذا اعتقدت أنه يستحيل للبيض والرمان أن يجتمعا معاً في طبقٍ واحد، فيثبت لك طبق "نارنومرو" الأذربيجاني أنك مخطئ. ونشأ هذا الطبق في محافظة ساليان الأذربيجانية بمحاذاة بحر قزوين، وفقاً لما قالته مؤلفة كتاب "الرمان والزعفران: رحلة مطبخية إلى أذربيجان"، فيريدي بويوران، في مقابلة سابقة مع موقع CNN بالعربية.

ولا يتطلب تحضير هذا الطبق إلا مكونات قليلة، وهي الرمان، والبيض، والبصل، والزبدة، والقليل من الملح والفلفل، ويتم تناوله مع الخبز عادةً.

"دجاج ليفينجي"

طبق أذربيجاني يُدعى "دجاج ليفينجي".

عند طلبك لوجبة "دجاج ليفينجي"، قد تفكر أنه مجرد طبق عادي من الدجاج المشوي. ومع ذلك، فإنه يخفي سراً لذيذاً في داخله.

ويُحشى الدجاج بعجين من البصل المقلي، والجوز المحمص، والزبيب، والبرقوق المجفف، والكرز الكورنيلي المجفف.

"كوتاب"

طبق أذربيجاني يُدعى "كوتاب". وهو عبارة عن فطيرة مصنوعة من طبقة رقيقة من العجين.

عندما تنظر إلى وجبة "كوتاب"، قد يذكرك مظهرها بفطائر الصاج. وتُعتبر هذه الوجبة شهيرة في أذربيجان، وهي عبارة عن فطيرة محشوة ومصنوعة من طبقة رقيقة من العجين الذي يتم خبزه على الصاج.

ويحشى الـ"كوتاب" الكلاسيكي باللحم المفروم، وقد تشمل النسخة النباتية من هذا الطبق اليقطين، والأعشاب الطازجة مثل السبانخ، والكزبرة، والبصل.

البقلاوة أو "البكلافا"

طبق يتضمن حلويات أذربيجانية، ومنها البقلاوة.

وتُخبز المعجنات الأكثر شعبية في أذربيجان خلال شهر مارس/آذار، والذي يحتضن عيد "النوروز". وتتضمن تلك الحلويات الأذربيجانية البقلاوة. وتُحشى البقلاوة بالمكسرات المقرمشة، ويزين سطحها الزعفران، والبندق، والفستق، ثم تُقطع على شكل قطع الألماس.

الشاي

يُعد الشاي من أكثر المشروبات شهرة في أذربيجان

يُعد الشاي من أكثر المشروبات شهرة في أذربيجان. وإذا دُعيت إلى منزلٍ أذربيجاني، من المؤكد أنك سوف تختبر حس الضيافة الشديدة لدى الأذربيجانيين عبر كؤوسٍ لا نهائية من الشاي!

ويحضر الأذربيجانيون الشاي باستخدام وعاء "سماور" معدني، ليتم سكبه لاحقاً في كوب شاي يدعى "أرمودو"، وهو على شكل فاكهة الكمثرى.

ولا يضع الأذربيجانيون السكر في الشاي، وبدلاً من ذلك، هم يضعون قطعة صغيرة من السكر في أفواههم لتذوب مع كل رشفة.

"شربات"

وخلال حديثها مع موقع CNN بالعربية في مقابلة سابقة، أكّدت مؤلفة كتاب "الرمان والزعفران: رحلة مطبخية إلى أذربيجان"، فيريدي بويوران، أن فاكهة الرمان تحتل مكانة خاصة في المطبخ الأذربيجاني.

ولا يُستخدم الرمان في تزيين أطباق الطعام في أذربيجان فحسب، إذ تُستخدم الفاكهة أيضاً في صناعة مشروب حلو الطعم وغير كحولي يدعى "شربات".