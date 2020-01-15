دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مطاعم تجمع بين الجودة والتاريخ، لتقدم لزوارها وجبات غذائية، لا تتسم فقط بلمسة الشيف، التي تضفي عنصر الجودة على الطعام، وإنما أيضاً بأسعارها المقبولة، لجميع فئات المجتمع.

وتُعرف عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، بكونها وجهة سياحية فاخرة تستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وإذا كنت تزور العاصمة الإماراتية لأول مرة، قد يراودك الفضول حول المطاعم التي غالباً ما تستقطب السكان المحليين، بسبب تاريخها العريق وجودة طعهما ورخص ثمن أطباقها.

كيف يمكنك أن تتناول 3 وجبات رئيسية بأقل من 10 دولارات فقط؟

"مخابز السعادة"

نبدأ أولأ بالفطور في مخابز السعادة، الذي افتتح أبوابه منذ أكثر من 40 عاماً، حيث يقدم المناقيش كأحد أساسيات وجبة الصباح لدى العديد من الأشخاص.

ويعود الإقبال الجماهيري للناس على مخابز السعادة لسببين، أولهما تعدد أصناف المناقيش، مثل الزعتر، واللحم، والجبنة. بالإضافة إلى أسعارها المقبولة لدى العديد من الأشخاص.

فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول مناقيش الزعتر، بحجم كبير، مقابل 1.91 دولار، أي 7 دراهم.

مطعم "الإبراهيمي"

وبطبيعة الحال، ستكون حتماً قد شعرت بالجوع مع حلول فترة الظهيرة.. فكل ما عليك فعله هو التوجه إلى مطعم الإبراهيمي، الذي يجمع بين المطبخين الهندي والباكستاني.

وأراد صاحب المطعم أن يقدم الطعام بجودة عالية، مع الحرص على جعل أسعاره معقولة لزواره. وهناك، يمكنك طلب وجبة صالونة دجاج، التي يبلغ ثمنها 3.54 دولار، أي 13 درهماً، إذ يتم تحضيرها باستخدام الدجاج، والطماطم، ومسحوق الكاري المصنوع من البصل، مع إضافة الزنجبيل وبعض التوابل المختلطة.

مطعم "زهرة لبنان"

وإذا كنت من محبي سندويشات الشاورما أو الفلافل، فربما عليك زيارة مطعم زهرة لبنان، الذي يقع وسط العاصمة الإماراتية. وافتتح مطعم زهرة لبنان عام 1983، وهو يسعى إلى تلبية رغبات زواره وبميزانيات قليلة.

وتعتبر الشاورما من أكثر الأطباق التي يشتهر بها المطعم، إذ حافظ على سر وصفة هذا الطبق لأكثر من 30 عاماً، وبالتالي يبلغ ثمن شطيرة الشاورما الواحدة دولارين، أي 7.35 درهم.

وبالنسبة إلى الفلافل، كونها إحدى الشطائر المطلوبة أيضاً في المطعم، فهي تُباع مقابل 1.72 دولار، أي 6.30 درهم. ويتميز المطعم بتقديمه شطيرة الفلافل بتوابل خاصة وبخضار كثيرة طازجة، مثل الخس، والنعنع، والطماطم، والبقدونس.