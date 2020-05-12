منها مطار في بلد عربي..إليكم أفضل 10 مطارات بالعالم في عام 2020

شاهد.. أفضل المطارات بالعالم في 2020 أحدها في بلد عربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في الوقت الذي يتوق فيه الكثير من الأشخاص إلى السفر مجدداً، تم الكشف عن أفضل مراكز الطيران في العالم للعام 2020، وذلك خلال حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس" السنوية.

وبالطبع، لن يتفاجأ العديد من الأشخاص، بعد تتويج مطار شانغي سنغافورة للسنة الثامنة على التوالي ليكون "أفضل مطار في العالم".

واحتل مطار طوكيو هانيدا الدولي المركز الثاني، بينما ارتفع مطار حمد الدولي إلى المرتبة الثالثة.

وفي 1 أبريل/ نيسان، كان من المخطط تسليم الجوائز بمعرض "Passenger Terminal Expo"، في مدينة باريس الفرنسية، ولكن أُلغي الحفل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدلاً من ذلك، تم الإعلان عن جوائز 2020 في 10 مايو/ أيار، من خلال احتفال افتراضي، أقيم مباشرة على موقع "يوتيوب".

وقال إدوارد بليستد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس"، في بيان: "بعد تأجيل إعلانات الجائزة لحوالي ستة أسابيع، شعرنا أنه من الصحيح الآن محاولة إدخال بعض المرح إلى قطاع صناعة المطارات، في ظل هذه الأوقات الصعبة".

وكما هو الحال مع عام 2019، سيطرت شرق آسيا على جوائز المطارات العالمية لهذا العام، مع وجود سبعة من أفضل 10 مطارات لعام 2020 في المنطقة، بما في ذلك أربعة في اليابان.

أفضل 10 مطارات في العالم للعام 2020:

1. مطار شانغي سنغافورة

2. مطار طوكيو هانيدا الدولي

3. مطار حمد الدولي (الدوحة، قطر)

4. مطار إنتشون الدولي (كوريا الجنوبية)

5. مطار ميونخ الدولي (ألمانيا)

6. مطار هونغ كونغ الدولي

7. مطار ناريتا الدولي (طوكيو)

8. مطار تشوبو سنتراير الدولي (ناغويا، اليابان)

9. مطار سخيبول أمستردام

10. مطار كانساي الدولي (أوساكا، اليابان)

وكان فوز سنغافورة مضموناً بشكل كبير، خاصة مع افتتاحها لمجمع "جوهرة شانغي"، وهو متعدد الإستخدامات، في أبريل/ نيسان 2019.

ويُذكر، أن المجمع قد صمم من قبل المهندس المعماري الشهير، موشيه سفدي، حيث تبلغ قيمته 1.25 مليار دولار.

ويشبه المطار حلوى الدوناتس، حيث يتضمن شلالاً داخلياً من المياه، يبلغ ارتفاعه 40 متراً، وهو يعتبر أطول شلال داخلي في العالم باسم "راين فورتيكس".

ويقول الرئيس التنفيذي لمجموعة مطار شانغي، لي سيو هيانغ: "كانت هذه سنة صعبة بالنسبة لنا جميعاً. مثل أي شخص آخر، هنا في شانغي، نواصل بذل قصارى جهدنا لحماية صحة مسافرينا وعمال المطارات لدينا".

ورغم أن مطار سنغافورة قد تصدّر القائمة لعام 2020، إلا أن مطار طوكيو هانيدا الدولي حصل على جائزتي "أفضل مطار محلي في العالم" و"أنظف مطار في العالم".

وفي اليابان أيضاً، حاز مطار كانساي الدولي في أوساكا على جائزة "أفضل خدمة لموظفي المطارات في العالم". وحصل مطار تشوبو سنتراير الدولي في ناغويا على جائزة "أفضل مطار إقليمي في العالم".

انتقالاً إلى كوريا الجنوبية، حاز البناء الثاني بمطار إنتشون الدولي على جائزة "أفضل محطة مطار في العالم". كما فاز مطار هونغ كونغ الدولي بجائزة "أفضل مطار في العالم للهجرة".

وخارج آسيا، تم منح جائزة "المطار الأكثر تطوراً في العالم" إلى مطار باريس أورلي، بينما حصل مطار لندن هيثرو على "أفضل مطار للتسوق في العالم".