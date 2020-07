ما هي الوجهات السياحية التي ستفتتح في مصر خلال شهر يوليو؟

View this post on Instagram

تفقُد إجراءات الوقاية والتطهير بعدد من الفنادق الحاصلة على "شهادة السلامة الصحية" بالإسكندرية، ومشروع إحياء وتطوير منطقة المنتزة ومستشفى العلمين، بالإضافة إلى قلعة قايتباي ومتحف المجوهرات الملكية في ضوء الإجراءات الاحترازية بهما لإعادة افتتاحهما، وذلك لمتابعة الاستعدادات في ظل قرار استئناف السياحة الوافدة الى المحافظات السياحية في مصر في الأول من يوليو. نحن مستعدون. Following up on the implementation of sanitization and disinfection procedures carried out by hotels that acquired our “Hygiene Safety Certificate” in Alexandria, in addition to the citadel of Qaitbay and the Royal Jewelry Museum, and El-Alamein hospital, in light of the the decision to resume inbound Tourism to Egypt‘s touristic governorates on 1 July. We are ready. @khaled.elenany #staysafe #samegreatfeelings #SafeTravels #ExperienceEgyptSoon