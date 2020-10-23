لا يشبه أي مكان آخر.. مصر ترفع الستار عن مرافق سياحية بأهرامات الجيزة

"من المزرعة إلى الشوكة".. اكتشف أسرار إحدى أولى منتجعات السياحة الزراعية في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت مصر النقاب عن مرافق جديدة للزوار في هضبة الأهرامات خارج القاهرة، حيث يقع الهرم الأكبر في الجيزة وأبو الهول، وهو الموقع التراثي الأكثر زيارة في البلاد، والأعجوبة الوحيدة المتبقية من العالم القديم.

ومساء يوم الثلاثاء، افتتح المطورون مطعماً جديداً، يعرف باسم "9 Pyramids Lounge"، والذي يغطي مساحة 1،341 متراً مربعاً، ويطل على أهرامات الجيزة.

وسيكون هناك أيضاً مجموعة من الحافلات الجديدة الصديقة للبيئة، لإرشاد السياح في هضبة الأهرامات.

وقال مصطفي وزيري، وهو الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "من المشاكل التي نواجهها دوماً أن الناس يقولون إنه لا توجد خدمات خاصة بالسياح، ولا توجد كافيتريا، ولا مطعم، ولا شيء يمكن تقديمه للزوار".

وأضاف أن المطعم في الهواء الطلق يقدم لك "منظراً بانورامياً لا يمكن مقارنته في أي مكان في العالم".

وتمثل السياحة ما يصل إلى 15٪ من الناتج القومي المصري.

ورغم ذلك، قال المسؤولون سابقاً إن القطاع يخسر حوالي مليار دولار شهرياً، بعد إغلاقه إلى حد كبير لعدة أشهر منذ مارس/ آذار، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعد هذه التغييرات جزءاً من جهود أوسع لتطوير المواقع السياحية الرئيسية بالبلاد.

وفي العام المقبل، سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير خلف أهرامات الجيزة، والذي من المقرر أن يكون أكبر متحف أثري في العالم.

وقال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وهو المطور الرئيسي لهضبة الأهرامات، إن المشروع الذي تبلغ تكلفته 301 مليون جنيه، أي 19.23 مليون دولار، هو جزء من خطة أكبر لتطوير موقع "اليونيسكو" للتراث العالمي.

وأضاف: "سننظم مندوبي المبيعات.. لن نحرمهم من دخلهم ولكن سنضعهم في أماكن مناسبة وجميلة".