دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من المؤكد أن ممارسة لعبة الغولف أمام إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، أي الهرم الأكبر في الجيزة بمصر، تجعل منها تجربة استثنائية لا مثيل لها في العالم.

وتعد رياضة الغولف في مصر واحدة من الرياضات التقليدية التي يعود تاريخها إلى نحو 100 عام منذ إنشاء ملعب فندق "مينا هاوس" الشهير بالقرب من أهرامات الجيزة، وفقاً لموقع هيئة تنشيط السياحة في مصر.

يتميز ملعب الغولف بفندق "مينا هاوس" بإطلالته على الهرم الأكبر في الجيزة، إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم Credit: Marriott Mena House Golf Course

ويوضح مدير الاتصالات التسويقية بفندق "مينا هاوس"، طارق لطفي، لموقع CNN بالعربية، أن ملعب الغولف بالفندق تأسس في البداية عام 1899 كملعب رملي ثم تحول إلى ملعب عشبي في عام 1917 بواسطة روي ويلسون، ثم أعيد تصميمه مؤخراً من قبل مهندس ملاعب الغولف الأمريكي الشهير، روبرت ترينت جونز جونيور.

ويعد ملعب غولف "مينا هاوس"، بموقعه الاستثنائي بالقرب من أهرامات الجيزة، أول ملعب غولف في قارة أفريقيا، وبُني بواسطة البارون النمساوي إرنست روداكاوسكي، أول مدير لفندق "مينا هاوس"، بحسب ما ذكره لطفي.

ويعود تاريخ فندق "مينا هاوس" إلى عهد الخديوي إسماعيل، حاكم مصر والسودان آنذاك، إذ كان في البداية بمثابة استراحة صيد ملكية بعد عودة الخديوي من رحلات الصيد، وقد حوله ثنائي إنكليزي، وهما إيثيل وهيو لوكيه كينغ، إلى فندق عام 1886، وأُطلق عليه اسم "مينا" نسبةً للملك الفرعوني الذي وحد القطرين، مصر العليا والسفلى.

ويشرح لطفي أنه بعد افتتاح فندق "مينا هاوس" بفترة وجيزة، جاءت فكرة إضافة ملعب للغولف بالمنطقة الواقعة إلى جنوب الفندق من قبل صديقة مقربة لمؤسسي الفندق، وتدعى أليس جريس، التي قامت برسم تخطيطي تقريبي للملعب على منديل.

تبلغ مساحة ملعب الغولف في فندق مينا هاوس 100،000 متر مربع Credit: Marriott Mena House Golf Course

وقام هيو لوكيه كينغ بتطوير المنطقة التي أشارت لها جريس، وبناء نادي رياضي، وصالة في قاعدة الأهرامات لخدمة رواد ملعب الغولف، وفقاً لما ذكره لطفي.

تم تصميم ملعب الغولف في مينا هاوس لتوفير مناظر مسلية لكثبان العشب المتدحرجة، والفخاخ الرملية البيضاء، والبحيرات ذات الموقع الاستراتيجي، والكنوز الطبيعية للنباتات القديمة Credit: Marriott Mena House Golf Course

ويشير لطفي إلى أن ملعب الغولف، الذي تبلغ مساحته 100،000 متر مربع، خضع إلى تطوير ليضم 18 حفرة بدلاً من 9 حفر في نطاق تسعة ممرات، وصُمم لتوفير مناظر مسلية لكثبان العشب المتدحرجة، والفخاخ الرملية البيضاء المشعة، والبحيرات ذات الموقع الاستراتيجي، والكنوز الطبيعية للنباتات القديمة، وكل ذلك يكمله نظام عازل أخضر مكثف للحفاظ على سلامة اللاعبين.

وقد قامت بزيارة فندق "مينا هاوس" أشهر الشخصيات في العالم على مر السنين، من أفراد العائلة المالكة البريطانية، مثل الأميرة ديانا والملكة إليزيبث الثانية، إلى ممثل الأفلام الصامتة الأشهر تشارلي شابلن، بالإضافة إلى المغني الأمريكي المعروف فرانك سيناترا.

ومن مصر، كانت تقضي المطربة الشهيرة أم كلثوم، المعروفة بلقب "كوكب الشرق"، عادةً بضعة أيام بالفندق للراحة بعد كل حفلة غنائية لها.

وقد لعب على أرض ملعب "مينا هاوس" للغولف السير آرثر كونان دويل، كاتب شخصية المتحري الشهير "شرلوك هولمز"، وآغا خان، والمخرج الأمريكي سيسيل دى ميل.