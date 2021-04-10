طعام فاخر لا تحصل عليه إلا في مطاعم حائزة على نجوم ميشلان يصل إلى باب منزلك..كيف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد تناول الطعام والشراب في الأماكن المغلقة في المطاعم والحانات أكثر خطورة من بعض الأماكن الأخرى لعدة أسباب، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "CDC"، إذ يتجمع فيها أشخاص من أسر مختلفة، كما يجب إزالة الكمامات فيها عند تناول الطعام، والشرب.

وقالت طبيبة الأسرة في منظمة الصحة التعاونية في كولومبيا، ساوث كارولينا، ورئيسة الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، الدكتورة أدا ستيوارت: "لا يزال يتعين عليك توخي الحذر الشديد عند التواجد في هذه المناطق".

وبسبب تصميم المطاعم، قد يكون الحفاظ على التباعد الاجتماعي أمراً صعباً.

ونظراً لكون المطاعم صاخبة، فقد يتحدث الناس بصوت أعلى، ما قد يزيد من فرصة انتشار فيروس كورونا من خلال القطيرات الناتجة من الجهاز التنفسي.

قد يكون التباعد الاجتماعي صعباً في المطاعم. Credit: STRF/STAR MAX/IPx/AP

ويمكن أن تتراكم قطيرات الجهاز التنفسي، والهواء الذي قد يكون محملاً بفيروس كورونا، أو تنتشر لأبعد من 6 أقدام، ويعتمد ذلك على التهوية في المطعم.

وبسبب هذه المخاطر، فإن إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن تناول الطعام في المطاعم الداخلية هي ذاتها للأشخاص المُحصنين، وغير المحصنين.

وإذا تلقيت التطعيم بالكامل، وأُصبت بالعدوى، فمن غير المحتمل أن تصاب بأعراض "كوفيد-19"، بحسب ما ذكرته ستيوارت.

ولكنك قد تعرض شخصاً آخر للمرض، وقد ينتهي المطاف بذلك الشخص بالإصابة بمرض خطير، بحسب ما قالته.

وإذا كنت تخطط لتناول الطعام بالخارج، فتحقق أولاً مما إذا كان المطعم يلتزم بإجراءات الوقاية الموصى بها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض.

وتشتمل المطاعم التي تقلل من المخاطر المنشآت التي تحتوي على أماكن جلوس متباعدة في الهواء الطلق، كما أنها تحرص على جعل كل من الموظفين والضيوف يرتدون الكمامات عند عدم تناول الطعام، أو الشرب، وتكون قائمة الطعام الخاصة بهم متوفرة عبر الإنترنت أيضاً.

ويُعد الأكل والشرب في المساحات الخارجية أكثر أماناً، بحسب ما ذكرته مراكز السيطرة على الأمراض.

وقلل من استهلاك الكحول حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مناسبة، ولا تشارك طعامك.

ونظراً لأن خطر الإصابة بالعدوى يزداد كلما طالت مدة بقائك في المكان، توصي مراكز السيطرة على الأمراض بالحد من الوقت الذي تقضيه في المطعم.

وتشتمل الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها للتقليل الوقت الذي تقضيه في المطعم على الطلب مسبقاً، وعدم طلب أي مقبلات.

وإذا كنت مُحصناً بشكل كامل، وفي حال تمكنك من البقاء على بعد 6 أقدام من الآخرين، وعند تناولك للطعام مع شخص تلقى التطعيم بشكل كامل أيضاً، فقالت المحللة الطبية في CNN، الدكتورة لينا وين: "لن يكون لدي قيود لتلك الفترة الزمنية".

وتعمل وين كطبيبة طوارئ أيضاً، وأستاذة زائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكن للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن.

ويجب على الجميع الالتزام بالبروتوكولات اللازمة عند السعال، والعطس، ويجب غسل اليدين بشكل متكرر.