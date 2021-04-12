اقفز بين أعماق قصة تعود إلى عقود طويلة بعد أن كونها نيزك في سلطنة عمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت دراسة علمية في سلطنة عُمان عن نتائج مشوقة للحياة البرية فيها.

ولأول مرة منذ 50 عاماً، سجل فريق مشروع صون النمر العربي في مكتب حفظ البيئة في سلطنة عُمان أول توثيق علمي لتواجد النمر العربي في منطقة هرويب شمال جبل القمر بمحافظة ظفار، وفقاً لما ذكره مكتب حفظ البيئة في حسابه الرسمي على "تويتر" الأحد.

نحتفي بالنتائج التي حققها فريق مشروع صون النمر العربي بـ #مكتب_حفظ_البيئة بتسجيل أول توثيق علمي خلال خمسين سنة عن تواجد #النمر_العربي في منطقة هرويب شمال جبل القمر في #محافظة_ظفار ليمثل هذا التسجيل البالغ الأهمية زيادة في رقعة الانتشار الجغرافي للنمر العربي في جبال السلطنة 🇴🇲. https://t.co/x3eIR0T82z

وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العمانية "ONA" عبر الإنترنت، يُعد النمر العربي حيواناً نادراً، ومهدداً بالانقراض بشكل حرج، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأُجريت الدراسة البيئية التفصيلية ضمن مناطق الانتشار التاريخي لهذا الحيوان في جبال محافظة ظفار.

وفي الأعوام الأخيرة، عمل مكتب حفظ البيئة بديوان البلاط السلطاني على توسيع نطاق عمليات هذه الدراسات العلمية البيئية الميدانية، والرصد، والتتبع بمشروع النمر العربي لتشمل امتداد السلسلة الشمالية لجبال محافظة ظفار، والمعروفة بالمناطق النجدية، بعد أن كانت تتركز على السلسلة الجنوبية فيها من حاسك في الشرق، إلى صرفيت في الغرب.

وجود النمر العربي في منطقة هرويب ليكون أول توثيق علمي في المناطق النجدية الواقعة شمال جبل القمر بمحافظة ظفار. https://t.co/UtTrk9EkS2

وفي الأعوام الخمسين الماضية، أشارت الدلائل إلى عدم رصد النمر العربي في هذه المناطق، باستثناء جبل سمحان.

واستطاع المكتب رصد وجود هذا النمر في المنطقة الواقعة شمال جبل القرا بعام 2014 .

ويُعد التسجيل الأخير في منطقة هرويب أول توثيق علمي للنمر في المناطق النجدية الواقعة شمال جبل القمر، بحسب ما ذكرته الوكالة.

ويُجسد هذا التسجيل المهم زيادة رقعة الانتشار الجغرافي للنمر العربي في محافظة ظفار، كما أنه مؤشر إيجابي على التوازن البيئي في المنطقة، والتنوع الإيكولوجي فيها، ونجاح تطبيق إجراءات الصون التي تتخذها البلاد.