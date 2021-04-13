مصور يوثق ظاهرة البحر المضيء بسلطنة عُمان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند التحضير لرحلة تخييم خططها مع أصدقائه، حرص المصور، عوف الشحي، على جلب عُدة التصوير الخاصة به في حال حصول ظاهرة طبيعية تُحول أمواج البحر المتلاطمة إلى عرض ضوئي ساحر. 

واعتاد الشحي في هذه الفترة من كل عام على التخييم في المناطق البحرية مع أصدقائه.

وفي إحدى رحلات التخييم هذا العام، زارت مجموعته منطقة الحبلين للمرة الثانية، وهي واحدة من المناطق البحرية الموجودة في خور نجد.

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
وثق المصور عوف الشحي ظاهرة ساحرة في سلطنة عُمان. Credit: Awf Al Shehhi

وسبق أن رأى الشحي هذه الظاهرة، التي تُسمى بالبحر المضيء، وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لـ"اكتشف عُمان" في تغريدة على "تويتر"، في المنطقة ذاتها، والتي تقع في ولاية خصب بمحافظة مسندم، ولكنه لم يتمكن من توثيقها إلا هذه المرة في سواحل سلطنة عُمان.

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
مشهد لظاهرة البحر المضيء في سلطنة عُمان. Credit: Awf Al Shehhi

وفي حديث مع موقع CNN بالعربية، قال الشحي: "عندما شاهدت هذه الظاهرة في العام الماضي، لم أكن أتوقع أنني سأشاهدها مرة أخرى، ولكنني أخذت عُدة التصوير استعداداً لحدوثها في حال تكررت".

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
تتسبب بهذه الظاهرة أنواع معينة من العوالق النباتية. Credit: Awf Al Shehhi

وتحقق ما كان يأمل به المصور بالفعل، إذ أنه تمكن من توثيق المشهد الأخاذ الذي شكلته الإضاءة الحيوية (Bioluminescence).

وتُسبب هذه الظاهرة أنواع معينة من العوالق النباتية المرتبطة بالمد الأحمر، والتي تولد الضوء الأزرق مع تلاطم الأمواج.

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
رأى المصور هذه الظاهرة في خور نجد بولاية خصب التابعة لمحافظة مسندم. Credit: Awf Al Shehhi

وعند سؤال الشحي أحد مرتادي البحر عن هذه الظاهرة، أجاب الشخص أنها تسمى محلياً بـ"سحر البحر".

ونجح المصور في توثيق هذه الظاهرة في يناير/كانون الثاني من هذا العام.

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
يطلق المحليون على هذه الظاهرة اسم سحر البحر. Credit: Awf Al Shehhi
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وعند رؤيته لهذه الظاهرة وهي تحدث أمامه، شعر المصور أنه أمام "مشهد ساحر" قائلاً: "لا تسعني الكلمات لوصفه".

يسميه المحليون بسحر البحر.. مصور يوثق ظاهرة توهج البحر بسلطنة عُمان
مشهد الأمواج المتوهجة. Credit: Awf Al Shehhi

وساهم خلو المنطقة من التلوث الضوئي، وصوت أمواج البحر المتلاطمة، والنجوم التي زينت السماء في جعل البريق الأزرق في البحر، مميزاً بشكل أكبر.

وأشار المصور إلى أنه حرص على دراسة طريقة تساعده في توثيق الظاهرة بشكل جميل، وهو ممتن لأنها تكررت أمام عينيه.

والتقط المصور هذه الظاهرة في الساعة الثانية والنصف صباحاً، ولكنها استمرت حتى طلوع الفجر، بحسب ما قاله.

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