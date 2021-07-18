سائح نرويجي في مصر..هذا ما يمكنك أن تشتريه مقابل 10 دولارات فقط

إليك ما يمكن أن تشتريه بـ10 دولارات فقط في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل ترغب بالسفر هذا الصيف؟ ربما يجب أن تضيف مصر إلى قائمتك، إذ أنك ستتمكن من الاستمتاع بمختلف الأنشطة السياحية، دون القلق من ميزانيتك المحدودة.

وقرّر مدون السفر النرويجي، أودون أوميدال، الذي مكث في مصر لمدة عام تقريبًا مع زوجته، أن يعرف ما يمكن أن يشتريه مقابل 10 دولارات فقط في مصر.

ويعتبر أوميدال أن مصر مختلفة تمامًا عن بلده الأم النرويج، حيث يمكن رؤية الناس في كل مكان، وتحديدًا بالعاصمة القاهرة.

وقال أوميدال، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "كل شيء تقريبًا باهظ الثمن في النرويج، ولا يمكن شراء الكثير من الأشياء مقابل 10 دولارات. واعتقدت أنه قد يكون من الممتع مشاهدة الناس لهذا الفيديو إذا كانوا يخططون لزيارتهم إلى مصر".

ومن بين الأشياء التي حصل عليها أوميدال مقابل هذا المبلغ: الكشري، والقهوة، ومشروب غازي، وعصير، وفلافل، وولاعة، وكتاب، وقبعة "سانتا كلوز". كما تمكن من ركوب المترو، وسيارة أوبر.

وأوضح أوميدال: "الأسعار في مصر معقولة جدًا.. يمكنني حقًا أن أوصي بزيارة مصر، خاصة بسبب أسعارها".

وأشارت المرشدة السياحية في مصر، إيرين يوسف، إلى أن البلاد تتميز بتنوع الأنشطة السياحية، والثقافية، والشاطئية، والعلاجية، والدينية. وفي كل نوع من هذه النشاطات، أوضحت يوسف أن هناك تدرجًا في الأسعار، بدءًا من الفنادق العالمية، والمطاعم الفاخرة، إلى الفنادق الصغيرة، والمخيمات، والمطاعم الشعبية، التي تنال إعجاب جميع السياح.

واقترحت يوسف بعض الأماكن المناسبة للسياح محدودي الميزانية.

وفي القاهرة، هناك العديد من الأماكن الخاصة بالتسوق وتناول الطعام، أبرزها خان الخليلي. ويتميز هذا الموقع بوجود جميع المنتجات التي يحب أن يحصل عليها السياح وخاصة الهدايا التذكارية بأسعار معقولة. كما أن المطاعم والمقاهي تقدم وجبات ومشروبات مصرية محلية الصنع.

وتتواجد أسواق مشابهة في معظم المدن السياحية بمصر، مثل الأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، وسيوة.

ويُعد شارع المعز ممتعًا جدًا لتناول الأطعمية الشعبية والحلوى المصرية التي تُباع على عربات منتشرة على جانبي الطريق.

وإذا كنت من محبي المتاحف والآثار، فيمكنك زيارتها بأي مكان في مصر، إذ لا يتعدى سعر التذكرة الـ 15 دولارًا، وهو سعر معقول مقارنة بأماكن كثيرة من حول العالم.

وتُعد النزهات النيلية من أكثر الأنشطة متعة التي يقوم بها السائح، وخاصة خلال وقت الغروب.

وأوضحت يوسف أنه تتواجد في مصر شبكة مترو الأنفاق، وهي آمنة ورخيصة وسريعة وتغطي معظم الأماكن. كما توجد خطوط للقطارات بين المحافظات بأسعار رائعة وخدمة مميزة تغطي من القاهرة إلى أسوان.

وأشارت أيضًا إلى وجود قطارات للنوم لمسافات طويلة (VIP)، ومنها قطارات مميزة.

وإذا كنت من عشاق الطبيعة والهدوء، فهناك العديد من المخيمات المنتشرة على طول سواحل البحر في دهب ونويبع وطابا، والتي يمكنك أن تجد فيها عروضًا بأسعار رائعة.

ولاقى مقطع الفيديو الكثير من ردود الفعل بعد نشره عبر موقع ”يوتيوب“.

وبينما أخبره بعض الأشخاص أنه لا يمكنه الحصول على جميع هذه الأغراض مقابل 10 دولارات فقط، إلا أن آخرين أخبروه أنه دفع الكثير مقابل مشترياته.

وأوضح أوميدال أن هذه الأسعار تُعد مرتفعة للكثير من المصريين، بحسب ما قيل له.

وفي الوقت الحالي، لا توجد أي خطط سفر لأوميدال، وسيبقى في النرويج حتى يتحسن وضع "كوفيد-19" من حول العالم. وبعد ذلك، يطمح إلى السفر مجددًا، وربما يمكنه زيارة مصر أيضًا.