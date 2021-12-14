نشر الثلاثاء ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يميل المصور العُماني، خالد النصيبي، إلى رصد الطبيعة بكافة أشكالها والأماكن السياحية التي يسهل الوصول إليها.. ولكن، لن تخل مقاطع الفيديو الخاصة بالمصور من طابع المغامرة، خاصة أنه يميل أيضًا إلى توثيق الأماكن الخطرة نوعًا ما (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وستجد ذلك واضحًا من خلال تصوير تجربة صعوده إلى أحد أخطر الطرق الجبلية الموجودة في سلطنة عُمان، والتي تؤدي إلى قرية يصب.

وتعتبر قرية يصب إحدى القرى الجبلية التابعة لولاية الرستاق، وتحديدًا في وادي السحتن.

ويعد طريق الوصول إلى هذه القرية صعبًا جدًا، حيث يتطلب سيارات الدفع الرباعي وسائق لديه الخبرة الكافية.

ويتحدث النصيبي مع موقع CNN بالعربية عن خطورة هذا الطريق الترابي الضيق، والذي يتألف من حجارة صغيرة على زاوية انحدار كبيرة.

وبذلك، تستطيع سيارات الدفع الرباعي فقط أن تتغلب على وعورة الطريق، كما يجب أن يكون السائق متمرسًا للغاية.

ولا يتسع الطريق سوى لسيارة واحدة في معظم الأحيان، ويتألف من شرفات مخيفة لا تناسب الأشخاص الذين لا يحبون الارتفاعات.

وتُعد يصب قرية صغيرة ومعزولة تحت ظلال جبل شمس، حيث لا تكاد تسمع فيها صوتًا.

وتحتوي على مزارع صغيرة من التين والرمان والعنب وبعض أصناف النخيل، كما يهتم أهلها بتربية الأغنام، والنحل وإنتاج العسل النقي.

وأوضح المرشد السياحي العُماني، رياض هنائي، أن سلطنة عُمان تتميز بوجود العديد من الطرق الجبلية الوعرة، حيث تجعل زوارها يشهدون على جماليات الصخور وبعض القرى الجبلية التي عاش فيها الإنسان العُماني سابقًا، إضافة إلى وجود بعض الأودية والكهوف المختبئة بين الجبال.

وتحتاج القيادة على مثل هذه الطرق إلى الخبرة الكافية، فهي ممتعة جدًا لمحبي خوض تجارب السفاري.

وعند نزول الطريق الجبلي، يجب أن يعلم السائق كيف يتحكم بالغيارات الثقيلة، ولا يكون اعتماده على المكابح فقط.

ومن بين التحديات التي قد يواجها السائق هي ضيق الطرق الجبلية، ووجود الكثير من الانحناءات، ما يستدعي التركيز والحذر الشديد.

وبالطبع، سيكون جيدًا إذا سألت عن حال الطريق قبل القيادة عليه، لأن الأمطار قد تتسبب في أضراره بحسب قول الهنائي.

ما هي الاحتياطات الأخرى التي يجب أن تأخذها في عين الاعتبار؟

استفسر عن حالة الطقس

صيانة مستمرة لمركبتك قبل القيادة على الطريق

جلب عدة الإسعافات الأولية

جلب إطار إضافي والعدة اللازمة للاستبدال

تقليل نسبة الهواء في الإطارات

إحضار كمية من الماء للسيارة

ويُنصح بالقيادة على الطرق الجبلية خلال فترة الشتاء، لتخفيف الحمل على السيارات.

وأوضح الهنائي أن الصعود في فترة الصيف قد يؤدي إلى أضرار عديدة، أبرزها ارتفاع حرارة السيارة.

ولكن، يمكنك أيضًا أن تقود على طريق جبلي خلال فصل الصيف، في حال قمت بجميع التعديلات اللازمة لسيارتك، وتأكدت من أنها جاهزة لأداء المهمة على أكمل وجه.

ولم تخل تجربة النصيبي من التحديات أبرزها التصوير على ارتفاع عالي أثناء تحرك السيارة على الطريق.

وقال الهنائي: "السير على هذه الجبال بسيارات الدفع الرباعي ممتع جداً، ويأخذك إلى كنوز ومناظر خلابة في سلطنة عُمان، حيث تجد تنوعًا كبيرة في الطرق التي تمر عليها".