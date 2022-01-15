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بعد توقف دام شهور.. كيف ستبحر سفن الرحلات البحرية في ظل جائحة فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستصبح إرشادات المراكز الأمريكيّة لمكافحة الأمراض والسّيطرة عليها (CDC) بشأن "كوفيد-19" اختياريّة للعديد من سفن الرحلات البحريّة، قريباً.

وعند انتهاء مدة "أمر الإبحار المشروط" الممدّد له من قبل الوكالة السبت، ستعتمد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها برنامجًا تطوّعيًا انتقاليًا خاصًا بسفن الرحلات البحريّة التي ترفع علماً أجنبيّاً، والموجودة في المياه الإقليمية الأمريكية.

ويأتي هذا البرنامج الإنتقالي بعد تصنيف الوكالة للسفن السياحية في المستوى الرابع للتفشي "عالي الخطورة" منذ قرابة أسبوعين، وذلك ضمن إشعارات السفر الخاصّة بها المحدّثة بانتظام، التي تنصح المسافرين على متن هذه السفن بتجنبها بصرف النظر عن حالة التلقيح.

واعتباراً من 12 يناير/كانون الثاني، أدرجت جميع السّفن الحاملة للرّكاب التي تخضع لمراقبة الوكالة وفق حالة نظام لون السفن السياحية، باللون الأصفر، ما يشير إلى أنّ عدد حالات "كوفيد-19" المُبلّغ عنها استوفى الحد الأدنى للوكالة للقيام بتحقيق.

وتشير ألوان الأخضر، والبرتقالي، والأصفر، والأحمر إلى واقع كورونا على السفينة من الأقل خطرًا إلى الأخطر. اما اللون الرمادي فمخصص للسفن التي لم تحضل الوكالة على معلومات بشأن سلامتها لجهة تفشي الفيروس

رفض خطوط الرّحلات البحريّة المشاركة..

وأكّدت الوكالة الخميس أنّ المشاركة في برنامج مراكز مكافحة الأمراض ستكون طوعيّة اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني.

وسيتم تعيين السّفن التي تختار عدم المشاركة باللون الرمادي. ويسري البرنامج التّطوعي على السّفن العاملة في المياه الأمريكية، التي تتبع مسارات الرحلات الدولية فقط.

ولن يتم شمل سفن الرّحلات البحريّة التي تبحر في مياه الولايات المتحدة فقط، التي تختار عدم المشاركة، في تصنيفات قائمة حالة اللون.

وقالت الوكالة إن سفن الرّحلات البحريّة التي اختارت المشاركة في البرنامج "توافق على اتّباع جميع التوصيات والإرشادات الصّادرة عن مراكز مكافحة الأمراض كجزء من هذا البرنامج"، مضيفة إلى أنّ "هذه التوصيات تهدف للحد تفشي فيروس SARS-CoV-2، المسبب لكوفيد-19".

وقالت الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية (CLIA) إن انتقال مراكز مكافحة الأمراض إلى برنامج تطوّعي "يعترف بالتزام صناعة الرّحلات البحريّة الثّابت بتوفير أعلى مستويات الوقاية من كوفيد-19 المتبعة في أي صناعة أخرى".

وأشار بيان الرابطة إلى أن صناعة الرّحلات البحريّة هي القطاع الوحيد في السّفر والسّياحة الذي يتطلّب مستويات عالية من التلقيح للرّكاب والطاقم قبل الصعود، واختبار جميع الركاب.

وتطلّبت قواعد مراكز مكافحة الأمراض بموجب أمر الإبحار المشروط أن يتم تطعيم 95% من الركّاب وأفراد الطاقم بشكل كامل للإبحار في معظم الظروف، كما طلبت بعض خطوط الرحلات البحرية تلقيح جميع الركّاب وأفراد الطاقم.

وذكرت الوكالة أنه تم إرسال معلومات حول البرنامج التطوّعي إلى صناعة الرّحلات البحريّة، وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عند انتهاء صلاحيّة أمر الإبحار المشروط.

وتتوقع الوكالة قرارات بشأن مشاركة السّفن السياحيّة الأسبوع المقبل.