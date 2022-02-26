إيرباص تختبر محرك يعمل بوقود الهيدروجين على طائرة A380

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنجزت شركة إيرباص خطوة واحدة من الجدول الزمني الفاصل لإطلاق أول طائرة تجارية صفر انبعاثات كربونية في العالم، بحلول عام 2035.

وأعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن خطط لاختبار تكنولوجيا وقود الهيدروجين، من خلال استخدام نسخة معدلة من إحدى طائراتها A380، التي توقفت عن إنتاجها العام الماضي.

ودخلت إيرباص في شراكة مع CFM International، وهي مشروع مشترك بين شركتي GE وSafran Aircraft Engines، في برنامج إرشادي هيدروجيني بالغ الأهمية.

وسيتستخدم المصنع "اختبارات الطيران على A380 المزودة بخزانات الهيدروجين السائل" لتجربة تكنولوجيا الدفع لطائرات الهيدروجين المستقبلية.

"مختبر الطيران"

في مقطع فيديو نشرته قناة "إيرباص" على موقع "يوتيوب"، قال نائب رئيس طائرات "إيرباص" خالية الانبعاثات غلين لويلين: "طموحنا هو أخذ هذه الطائرة (A380) وإضافة حجرة صغيرة بين الأبواب الخلفية في المستوى العلوي.. تحتوي على توربينات غازية تعمل بالهيدروجين".

وشرح أنّ الطائرة ستُجهَّز بتخزين للهيدروجين وتوزيعه، الأمر الذي سيُغذي محرّكها بهذا العنصر الكيميائي.

وبحسب ما ذكره لويلين، يبقى الهدف من "مختبر الطيران" هو تمكين "إيرباص" من المضي قدمًا في خططها لطائرة صفر انبعاثات، خلال فترة تزيد قليلاً عن عشر سنوات.

ومن المقدر حاليًا إجراء الرحلات التجريبية عام 2026، شرط أن يسير كل شيء وفق ما هو مخطط له.

وتأتي هذه الأخبار بعد أكثر من عام على كشف شركة "إيرباص" النقاب عن ثلاثة مفاهيم تعتمد على الهيدروجين تحت راية ZEROe.

وقالت سابين كلاوك، كبيرة المسؤولين الفنيين في شركة "إيرباص"، في بيان: "هذه أهم خطوة اتخذت في شركة إيرباص للدخول في حقبة جديدة من الرحلات العاملة بالطاقة الهيدروجينية، منذ الكشف عن مفهوم ZEROe في سبتمبر/أيلول 2020".

وأضافت: "من خلال الاستفادة من خبرة مصنعي المحركات الأمريكيين والأوروبيين لإحراز تقدم في تكنولوجيا احتراق الهيدروجين، ترسل هذه الشراكة الدولية رسالة واضحة مفادها أن صناعتنا ملتزمة بجعل الرحلة خالية الانبعاثات حقيقة واقعة".

ويولّد الطيران 2.8٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وبلغ الاستهلاك العالمي للوقود من قبل شركات الطيران التجارية 95 مليار غالون عام 2019.

وتعهدت صناعة الطيران العالمية خفض الانبعاثات إلى نصف مستواها المحقّق عام 2005، بحلول عام 2050.

وتتّجه عدد من شركات النقل الجوي نحو وقود الطيران المستدام (SAF) من أجل المساعدة في تقليل الأثر البيئي للطيران.

وكشفت الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية IAG، عن خطط لتشغيل 10٪ من رحلاتها بوقود الطيران المستدام، بحلول عام 2030.

وكانت الخطوط الجوية المتحدة استكملت أول رحلة ناجحة بوقود مستدام بنسبة 100٪ العام الماضي.

ويقول غيّوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص: "أعتقد أنّ استخدام الهيدروجين، سواء في الوقود الاصطناعي أو كمصدر أساسي للطاقة في الطائرات التجارية، لديه القدرة على الحد بشكل كبير من أثر الطيران على المناخ".

وفي الوقت نفسه، تعمل شركة الطيران ZeroAvia حاليًا، على تطوير طائرة تتسع لـ19 مقعدًا، والتي ستشغل رحلات تجارية تعمل بالهيدروجين والكهرباء بين لندن وروتردام، بدءًا من العام 2024.