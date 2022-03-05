سحب أكبر شركة طيران في روسيا من أنظمة الحجز العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أنهى نظام الحجز، الذي يعتبر العمود الفقري لشركات الطيران حول العالم، اتفاقه مع شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، ما أدى إلى شل قدرة شركة النقل المملوكة للحكومة على حجز مقاعد للركاب.

وقالت شركة التكنولوجيا Sabre إن شركة "إيروفلوت" أُزيلت من نظام التوزيع العالمي الخاص بها، ما يعني أنّ أكبر شركة طيران في روسيا لن تظهر في "أسواقها التي تستخدمها وكالات السفر، ومواقع السفر الإلكترونية، والشركات حول العالم بهدف التسوّق، والحجز، والإفادة من خدمة حجوزات الطيران".

وقال شون مينكي، الرئيس التنفيذي لشركة Sabre في بيان: "تراقب Sabre تطور الوضع في أوكرانيا بقلق متزايد.. إننا نعبّر عن موقفنا المناهض لهذا الصراع العسكري".

وقال الخبراء إن الإزالة من أنظمة التوزيع العالمية (GDS) هي خطوة واحدة، لكن الخدمات التقنية الأخرى المقدمة إلى شركة "إيروفلوت" ما برحت شغّالة.

وقال مان لـCNN: "توفر Sabre الحجوزات، وخدمات الركاب، والعمليات، وتخطيط الشبكة، وأنظمة الإدارة. وتعتبر هذه أنظمة تشغيل آلية جوهرية، مثل الأنظمة التجارية، وأنظمة التشغيل، والتخطيط، التي من دونها لا تستطيع شركات الطيران العمل، إلا بالحد الأدنى وبصورة يدوية".

وقالت شركة Sabre في بيانها إن الشركة "ستقوّم إذا كانت الإجراءات الإضافية ستكون مناسبة، مع مراعاة الاعتبارات القانونية وأي إجراءات مضادة يمكن وضعها حيز التنفيذ استجابةً لذلك".

وأشار بريت سنايدر، مدون الطيران ورئيس Cranky Flier، إلى أنّ تعليق خدمات التشغيل الآلي سيكون أثره وخيمًا على العمليات المحلية.

وقال سنايدر لـCNN: "هذا الإجراء سيدفع شركة إيروفلوت للبحث عن بائع بديل، لكن هذا ليس شيئًا يمكنك تبديله بين ليلة وضحاها. سيكون الأمر مزعجًا للغاية، وإذا كانت Sabre جادة بشأن معاقبة روسيا، فستبحث عن طرق لفسخ هذه العقود".

وأوضحت شركة أخرى لتكنولوجيا السفر، أماديوس، الخميس أنّها بدأت بتعليق توزيع أسعار إيروفلوت على أنظمتها.

وقالت في بيان: "لن نوقع أي عقود جديدة مع روسيا وسنواصل تقويم أعمالنا الحالية في روسيا بالتوازي".

وتعتبر التحركات لإقصاء رحلات إيروفلوت عن التوزيع العالمي، أحدث الإجراءات المتخذة بحق قطاع الطيران الروسي، بعد إغلاق معظم دول العالم الغربي مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركتا "بوينغ" و"إيرباص" إنهما ستتوقفان عن التعامل مع العملاء الروس بعد الآن.

وورد في بيان صادر عن شركة بوينغ أنها أوقفت عملياتها الرئيسة في موسكو، وأغلقت مكتبها مؤقتًا في كييف، وعلّقت خدمات الدعم الفني والصيانة لشركات الطيران الروسية.

أما شركة "ايرباص" فأفادت في بيان أنّها "أوقفت خدمات الدعم لشركات الطيران الروسية وكذلك توريد قطع غيار للبلاد".

وفي الأسبوع الماضي، أنهت خطوط دلتا الجوية اتفاقية الرمز المشترك مع شركة "إيروفلوت".

وقطاع السفر، هو بين العديد من الصناعات التي أوقفت علاقاتها مع روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وبالإضافة إلى أثر هذه الإجراءات على الملاحة الجوية، أوقفت شركات سياحية وخطوط رحلات بحرية العمليات التي تشارك فيها روسيا وغيرت مسارها.