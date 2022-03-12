يسيطر عليه الرجال.. طاهيات يغيّرن صورة المطبخ الصيني النمطية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتذكر أرشان تشان تجربة عملها الأولى في مطعم صيني، قبل أكثر من 14 عامًا، حيث وُظفت كطاهية متدربة عندما كانت وحدها فقط في المطبخ مع زميلة أخرى تتولى خفق البيض.

وتذكر تشان: "كانت سريعة بخفق البيض بشكل لا يصدق. أعتقد أنه كي تبقى امرأة في المطبخ الصيني التقليدي في ذلك الوقت، كان عليها أن تكون الأفضل في شيء ما".

واليوم، تدير تشان مطبخ Ho Lee Fook، أحد أشهر المطاعم في هونغ كونغ.

أرشان تشان هي واحدة من الطهاة القلائل اللائي ارتقوا في المنصب إلى إدارة أعلى مطعم كانتوني راقي., plain_text Credit: Maggie HIufu Wong/CNN

بعدما أمضت أكثر من عقد تعمل بمطاعم فاخرة في أستراليا وسنغافورة، تعتبر تشان إحدى الطهاة القلائل الذين ارتقوا للعمل في مطعم كانتوني رفيع المستوى.

ويعد ذلك إنجازًا مثيرًا للإعجاب، بالنظر إلى الصعوبة الهائلة التي واجهتها النساء للارتقاء داخل المطابخ الصينية الراقية.

لماذا يرغب عدد قليل من النساء في ارتداء مريلة الطاهي؟

أدوات المطبخ التي تتطلب جهداً بدنياً، ونار الموقد القوية، والثقافة المتمحورة حول الذكور ليست سوى جزءًا من العوائق، التي أقرّت النساء بموجبها أنهن يفتقرن إلى القوة للتعامل مع مثل هذه الصناعة المرهقة.

لكن أمثال تشان يثبتن العكس للمشككين.

لماذا يندر حضور النساء في المطابخ الصينية

طبق سمكة خيطية الزعانف الكلاسيكي المطهو على البخار، يقدم مع زيت الدجاج ونبيذ شاوشينغ. , plain_text Credit: Maggie HIufu Wong/CNN

لطالما كانت الطاهيات أقلية في المطابخ المحترفة حول العالم. لكن يبدو أن الوضع أكثر قتامة في المطابخ الصينية.

وفي المطابخ الصينية التقليدية، حيث يتم تقديم جميع أنواع المأكولات الإقليمية، ينقسم الطهاة عمومًا إلى مجموعتين: هناك من هم مسؤولون عن موقد الغاز، ويعدون أطباق القلي، ومن يحضرون المعجنات، مثل "ديم سام" والنودلز.

لا أحد ينكر تطلّب هذا العمل مجهودًا جسديًا، فالمقلاة الفارغة تزن حوالي 2.2 كيلوغرام، لكن ثمة عوامل أخرى تلعب دورًا.

في الماضي، ركز العديد من المطابخ الصينية على العلاقة بين المرشد والمتدرّب، ما يعني أن أساتذة الطبخ سوف ينقلون مهاراتهم إلى المتدربين.

وقد يجازف قلة من الطهاة بصقل خبرة متدربة في تلك البيئة القاسية.

بالنظر إلى كل هذه الحواجز، لن تجد الكثير من النساء في هذه الصناعة التي يهيمن عليها الذكور، مسارًا وظيفيًا جذابًا.

وقال الطاهي تشون هونغ تشا منذ 46 عامًا، والمدرس بمعهد الطهي الصيني في هونغ كونغ منذ 28 عامًا: "بالعودة قرابة عقد من الزمن، اقتصر دور النساء اللواتي التقيت بهنّ في المطابخ الصينية على المساعدة، كأن يقمن بالتنظيف وبعض الإعدادات الأساسية".

صعود الطاهيات الصينيات

في عالم مثالي، قصة مثل هذه، أو الجوائز السنوية التي تسلّط الضوء على "أفضل الطاهيات"، لن تكون ضرورية. إذ يجب أن تصقل النساء خبرتهنّ ببساطة بالتوازي مع آخرين في المطبخ، ويتلقين معاملتهن بنفس المستوى من الاحترام.

لحسن الحظ، بدأنا نلمس مؤشرات لحدوث تحول في هذه العقلية، فقد ارتفع عدد طاهيات المطبخ الصينيات في السنوات الأخيرة، بينهن زينغ هواي جون، الطاهية التنفيذية لمطعم Song، وهو مطعم سيشواني حائز على نجمة ميشلان، في قوانغتشو.

ثم هناك لي آي ين في مطعم Family Li Imperial Cuisine في بكين، وماي تشاو في مطعم Little Bao وHappy Paradise في هونغ كونغ - وهما من الطاهيات الشهيرات اللواتي يملكن مطاعم صينية.

يعزو الشيف ومدرس الطهي تشون هونغ تشان هذا النمو إلى الدعاية والطاهيات الشهيرات على التلفزيون وفي بيئات العمل المحسنة.

ويقول: "قبل العقد الأول من القرن الـ21، حوالي 3% فقط من طلابي كنّ من الإناث، وقد ارتفعت النسبة إلى حوالي 18-20% في العقد الماضي أو نحو ذلك".ويضيف: "نأمل أنه في السنوات الثماني التالية أو حتى أقل، سيكون لدينا أول خريجة ماجستير في مجال الطهي".

تخرجت إيمي هو حديثًا من معهد الطهي الصيني، وهي الآن تعمل طاهية في هونغ كونغ, plain_text Credit: Courtesy Chinese Culinary Institute

منذ تخرجها قبل عام من معهد الطهي الصيني، وجدت إيمي وظيفة بدوام كامل كطاهية ديم سوم في مطعم كانتوني في هونغ كونغ، Great China Club.

وتقول هو: "كان من الصعب بعض الشيء على الفتيات البحث عن وظيفة في المطاعم الصينية لأن لديهنّ شكوكًا في قراراتنا وقوتنا البدنية بداية. لقد كان أمرًا غريبًا بالنسبة إليهم. لكنني أعتقد أنه إذا أتيحت لنا الفرصة، فيمكننا إبراز صورة مغايرة لذلك".

هي الطاهية الوحيدة في المطبخ، وهدفها الحالي تحسين لغتها الإنجليزية كي تتمكن من التواصل بسهولة مع نظرائها العالميين، وتعد نفسها لتصبح طاهية محترفة.

تفضل أرشان تشان، رئيسة الطهاة الجديدة في مطعم Ho Lee Fook، العمل عند موقد الغاز، ومنذ توليها منصبها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أجرت بعض التغييرات على قائمة الطعام.

تقول أرشان تشان إن طبق "Stir Fry King" الجيد ، وهو طبق كانتوني كلاسيكي ، يجب أن يقدم نكهات وقوامًا غنيًا., plain_text Credit: Maggie HIufu Wong/CNN

لقد خضع المطعم لعملية تجديد في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى إزالة التركيز على المأكولات الصينية المدمجة ليصبح مطعمًا كانتونيًا أصيلًا.

وتتميز الأطباق بلمسات فريدة لا تبتعد كثيرًا عن جذورها.

على سبيل المثال، ترافق صلصة الزنجبيل الطازجة طبق الدجاج المحلي المقرمش بدلا من تقديمها بعجينة. أما المحار المطهو على البخار فيترافق مع الثوم القديم.

وأرشان تشان هي واحدة من امرأتين في فريق طهاة المطعم المؤلف من ثمانية أشخاص.

وتقول: "لدينا عقلية منفتحة للغاية في مطبخنا، وهناك مثل صيني يقول الرحلة الطويلة تكشف قوة الحصان".

وتضيف: "حتى لو كان المطبخ يسيطر عليه الرجال، فكل ما يثير اهتمام الجميع هو الطعام. إنهم لا يهتمون إذا كنت ذكراً أو أنثى. لا ينبغي أن يكون الجنس مهمًا".