دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف هي تجربة تحضير وجبة إفطار رمضانية لملك؟ هذا ما قامت به السورية المقيمة في بلجيكا، سيڤيم نبغلي، والتي استقبلت ملك بلجيكا، فيليب ليوبولد لويس ماري، كضيف على وجبة إفطار في منزلها خلال شهر رمضان.
واستضافت نبغلي، والتي تشارك شغفها للطهي مع متابعيها على موقع "انستغرام" الذين يبلغ عددهم أكثر من 195 ألف شخص، ملك بلجيكا على وجبة إفطار بتاريخ 21 من أبريل/نيسان.
وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قالت نبغلي: "أردت أن أتشرف بحضور الملك، ومشاركته الطعام معنا، وهذا شرف كبير لي أن يتذوق الملك من وصفات الطعام التي أقدمها للعالم، وأن أشرح له ولو بشكلٍ بسيط عن العادات والتقاليد العربية في شهر رمضان كحسن الضيافة، والاستقبال، والتقديم، والكرم العربي بشكلٍ عام، والأكل السوري بشكل خاص".
وبهدف التحضير لهذه المناسبة، حرصت نبغلي، وهي من مدينة حَلَب السورية، على تحضير مختلف وجبات الطعام الشهية من المطبخ السوري، وأكّدت: "حاولنا أن يكون كل شيء حسب الأصول، وأن نكون جاهزين، وعلى استعداد لاستقبال الملك في الوقت المحدد".
وتزيّنت مائدة الإفطار بمنزل العائلة في مدينة هام البلجيكية بأطباقٍ تقليدية مثل الحمّص، والمتبّل، والمحمرّة، والكبة النيّة، والكبة المقلية، ومحشي الكوسا، والفريكة باللحم، والشاكرية، والفتّوش، والتّبولة، وغيرها.
وخلال وجبة الإفطار، "كان (الملك) يتناول الأطعمة بعناية، والتي تنوعت بين المقبلات، والوجبات الأساسية"، بحسب ما ذكرته نبغلي.
وتمحورت الأحاديث خلال الزيارة حول العادات اليومية والتقاليد خلال شهر رمضان.
وانتقلت نبغلي إلى بلجيكا مع زوجها وأطفالها الثلاثة في عام 2013 كمهاجرين نظاميين.
وبدأت نبغلي مشاركة حبها للطبخ عبر "إنستغرام" في عام 2020 بعد انتهائها من دراسة اللغة، ومشاغل الحياة، والعمل، والاندماج بالمجتمع في بلجيكا.