تغريم مقهى إيطالي لعدم عرضه ثمن قهوة الإسبريسو

القهوة تتحول إلى نبيذ على يد صاحب هذا المقهى الكوري

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دفع صاحب مقهى إيطالي غرامة قيمتها ألف يورو (1,050 دولارًا)، لعدم عرضه ثمن قهوة الإسبريسو بـ2 يورو، أي بـ2.12 دولار أمريكي.

وعاقبت الشرطة مالك مقهى "ديتّا أرتيجياناليه" في فلورنسا، بعدما أبلغ أحد الزبائن عنه في نهاية شهر أبريل/ نيسان، لعدم امتثاله للقانون ووضع لائحة بأسعاره.

وقال المفتش ليوناردو مانيولفي، من شرطة فلورنسا المحلية، لـCNN الخميس، إن زبونًا ذكر أن المقهى لم يعرض ثمن القهوة خلف الكاونتر، وفق ما يفرضه القانون.

وتابعت الشرطة هذه الشكوى، وغرّمت المحل بألف يورو، بعدما تأكدت من أنّ السعر ليس معروضًا بالفعل.

وأوضح صاحب المقهى، فرانشيسكو سانابو، أن هذه الشكوى سببها المفاجأة التي أصابت أحد الزبائن عندما علم أن قهوة الإسبرسو منزوع الكافيين 2 يورو.

وسانابو، صانع باريستا حائز على جوائز عديدة، ونجم برنامج "Coffee Hunters"، الذي عُرض على قناة الطعام الإيطالية "Gambero Rosso".

وكتب سانابو على فيسبوك الاثنين: "لست هنا لمناقشة الغرامة التي ستتم في المكاتب المختصة، وأنا مستعد لدفع ثمن أخطائي". رغم ذلك، شعرت بضرورة التحدث علانية من أجل مصلحة قطاع الضيافة و"مستقبل المقهى الإيطالي".

وورد في منشور سانابو: "أنا هنا لأتأكد من أنّ أحدًا آخر لم يغضب لدفعه 2 يورو ثمن فنجان إسبريسو.. إنها مهمتي وسأقوم بها ورأسي مرفوع".

ورغم أن ثمن كوب الإسبريسو لم يكن معروضًا، إلا أنه كان متاحًا على قائمة رمز الاستجابة السريعة، بحسب ما أوضحه سانابو.

وتواصلت CNN مع سانابو للتعليق.

وقال المفتش مانيولفي لـCNN إن الضباط يتحققون بانتظام من وجود أي انتهاكات في المتاجر ومؤسسات الطعام والشراب.

وفي المجمل، يتم إصدار حوالي 15 غرامة من هذا القبيل سنويًا، لمجموعة من المنتجات، ضمنًا البوظة والملابس.

وقال مانيولفي إن "عرض سعر منتج أو سلعة هو أحد المبادئ الأساسية لحماية المستهلك".

ووافق مانيولفي على أن البعض قد يُفاجأ بالغرامة "التي قد تبدو باهظة بالنسبة لقهوة كلفتها 2 يورو، لكن هذا هو القانون".

وأضاف أن تكلفة القهوة تتراوح عادة بين 1 و1.5 يورو، وهو "ربما ما أثار انزعاج الزبون في المقام الأول".