دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تتلقى بعض الكنائس الصغيرة في مدينة لاس فيغاس الأمريكية التي تقام فيها حفلات الزفاف، رسائل كف وامتناع، مفادها التوقف عن استخدام صورة ألفيس بريسلي ومن يقلّده في حفلاتهم، وفق رسالتين حصلت عليهما CNN.

وقال محامي من مجموعة العلامات التجارية الأصلية إن الشركتين، Vegas Weddings، وViva Las Vegas Weddings، تنتهكان حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بملك الروك آند رول إلفيس بريسلي، ما عكس انطباعًا خاطئًا بأن شركات إلفيس بريسلي تؤيد ما فعلته الكنيسة المنتهِكة أو ترعاه.

ومن الواضح أن الكنيسة المنتهِكة تقوم بمقايضة حقوق الملكية الفكرية لإلفيس بريسلي، وصورته، واسمه من دون الحصول على تصريح بذلك من شركات إلفيس بريسلي.

وفي عام 2013، أعلنت مجموعة العلامات التجارية الأصلية أنها اشترت الملكية الفكرية المرتبطة بأيقونة موسيقى الروك أند رول من Core Media Group.

وأوضحت المجموعة في بيان، الأربعاء، أنه بصفتها وصية على ممتلكات إلفيس بريسلي، فمن مسؤوليتها حماية إرثه.

وجاء في البيان: "هذا الأمر يشمل ضمنًا، أنّ على جميع المنتجات والخدمات والإعلانات التي تستخدم اسم إلفيس، أو صورته، أو من يقلّده، الحصول على ترخيص رسمي من قبل شركات إلفيس بريسلي".

وأفاد البيان أنّ "لدى القيمين على ممتلكات إلفيس بريسلي علاقات قوية مع مقلّدي إلفيس الرسميين، ونوادي المعجبين، والمهرجانات، فضلاً عن شبكة عالمية قوية من شركاء البضائع المرخصين. وليس لدينا نية بإغلاق الكنائس الصغيرة التي تقدم رزم زفاف إلفيس، في لاس فيغاس".

وتابع البيان: "نحن نسعى للدخول بشراكة مع كل من هذه الشركات الصغيرة للتأكد من أن استخدامها لاسم ألفيس وصورته والفنانين الذين يقلدونه، حائزة على ترخيص رسمي، ومصرح به من قبل ممتلكات إلفيس بريسلي، حتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم".

وذُكر في البيان أن مجموعة العلامات التجارية الأصلية تدرك أن إلفيس يعتبر جزءًا لا يتجزأ من نسيج تاريخ لاس فيغاس، وأنهم ملتزمون بحماية ونقل إرثه للأجيال المقبلة".

وتلقت رئيسة شركتي Vegas Weddings، وViva Las Vegas Weddings، ميلودي ويليس ويليامز، رسائل من مجموعة العلامات التجارية الأصلية، الشهر الماضي، وسعت منذ ذلك الحين للحصول على استشارة قانونية.

وقالت ويليس ويليامز: "نعتقد أن صناعة حفلات الزفاف في لاس فيغاس ساعدت بالحفاظ على إنشاء علاقة وثيقة بين إلفيس وجيل كامل من الناس".

وأضافت: "يأتي الناس من جميع أنحاء العالم من أجل ذلك".

وأشارت ويليس ويليامز إلى أنّ العديد من مقلّدي شخصية إلفيس يعملون داخل عقاراتها، وأنها تنظم حفلات زفاف تتمحور حول شخصيات هوليوود مثل شخصية دمبلدور وسناب من سلسلة أفلام هاري بوتر، وباتمان، وغرينش.

وقالت ويليس ويليامز إنها تتواصل مع مجموعة العلامات التجارية الأصلية موضحًة أن المجموعة تسعى للوصول إلى اتفاقية ترخيص معها.

وبلغ عدد رخص الزواج الصادرة من مقاطعة كلارك بولاية نيفادا، حيث تقع مدينة لاس فيغاس، 5 ملايين رخصة بتاريخ 20 فبراير/ شباط 2022، وفقًا لموقع weddings.vegas.

من جانبه، قال جيسون والي، رئيس غرفة زفاف فيغاس لـCNN، إنه "لطالما اعتَبر إلفيس بريسلي مدينة لاس فيغاس منزله وأصبح اسمه مرادفًا لحفلات الزفاف في المدينة".

وأضاف: "تشارك مكاتب الزفاف في فيغاس القلق من استهداف العديد من المواقع الدينية، لا سيّما أنّ مؤسسات كثيرة ما زالت تحاول التعافي ماليًا من التداعيات السلبية التي تحملها الجميع، والناتجة عن عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19".

وتابع: "سنواصل التركيز على الموقف، ونتطلع إلى حل لن يؤثر سلبًا على اقتصاد حفلات الزفاف في لاس فيغاس، أو تجربة الزفاف مع إلفيس التي يسافر الكثير من الأزواج إلى لاس فيغاس ليكونوا جزءًا منها".

كما أثارت كارولين غودمان، عمدة لاس فيغاس، مخاوف بشأن الرسائل.

وأفادت غودمان في بيان مرسل لـCNN أنّ "صناعة حفلات الزفاف لدينا تكافح وسط الجائحة والانهيار الاقتصادي الذي تسببت به".

وأضافت: "من الواضح أن هؤلاء ليسوا أشخاصًا يهتمون بهذا المجتمع أو أفراده".

ورددت لين ماري غويا، كاتبة في مكتب مقاطعة كلارك، صدى تلك المشاعر، إذ قالت في تصريح لـCNN: "في الوقت الذي أمسى فيه فنانون آخرون طي النسيان في الوعي العام، لا تزال روح إلفيس حاضرة في لاس فيغاس. ويأتي الأزواج من جميع أنحاء العالم لإضافة القليل من سحر إلفيس على حياتهم".

وأضافت: "كانت حفلات زفاف إلفيس موجودة منذ عقود، تعتاش العديد من الشركات من خلال مشاركة حب إلفيس للحياة مع الأزواج، و"سيكون يومًا حزينًا على لاس فيغاس، والعالم، إذا رحل إلفيس عنها".