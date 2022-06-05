"كعكة بأرجل".. كيف تعود أصول الـ"تشيز كيك" الأمريكية إلى روما القديمة؟

كعكة فرنسية تشوى على النار لأكثر من 200 عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كانت مغذية وسهلة التحضير ورائعة كوجبة خفيفة، خاصة عند رشها ببذور زهرة الخشخاش وتقديمها على شكل مكعبات.

وكان يتناول الرومان قديمًا كعكة الجبن اللذيذة بالعسل، والتي تُعرف باسم Savillum، حيث يُعتقد أنها السلف الحقيقي لكعكة الجبن (أو التشيز كيك)، التي يتم تحضيرها على الطريقة الأمريكية الحديثة.

وبدلًا من استخدام جبن فيلادلفيا الطري، كانت تُصنع الحلوى بحليب الماعز الطازج، الذي يأتي من الرعاة مباشرة.

وتعود الوصفة الأولى الموثقة بالكامل في التاريخ، والتي تعكس تفاصيل تحضير طبق شهي قريب من كعكة الجبن الحديثة، إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وقد كتبها سيناتور روماني قديم بارز، وجنرال عسكري ومؤرخ.

وقال جورجيو فرانشتي، وهو عالم الطعام في روما القديمة ومؤلف كتاب "تناول الطعام مع الرومان القدماء": "لم يكن كاتو الأكبر مجرد كاتب وفيلسوف عظيم، لقد كان ذواقًا وداعمًا للتقاليد والأطعمة الريفية".

وأوضح فرانشتي أن كاتو الأكبر قد سجل وصفة كعكته المفضلة Savilium، في أحد أعماله الرئيسية، وتحديدًا كتاب "De Agri Cultura".

تكتسب كعكة الجبن الأمريكية حاليًا شعبية كبيرة في إيطاليا. , plain_text Credit: Silvia Marchetti

كعكة بأرجل

وتم نسج العديد من الأساطير والقصص حول نشأة هذه الحلوى الشعبية، بحسب قول فرانشتي، مصرًا على أن أصولها رومانية.

وبفضل توسع الإمبراطورية الرومانية، انتشرت كعكة Savillum في كل مكان، ووصلت في نهاية المطاف إلى إنجلترا، ثم العالم الجديد، وتطورت مع مرور الوقت، وأخذت منعطفات محلية.

وقال فرانشيتي، الذي اكتشف العديد من الوصفات الرومانية القديمة: "كان لكعكة Savillum سيقان طويلة جدًا، فقد جابت الكرة الأرضية"، موضحًا: "كانت كعكة بسيطة للغاية مصنوعة من مكونات يومية، وهي حليب الماعز والعسل والبيض.. وبفضل كاتو، نحن نعلم الكميات الدقيقة لكل مكون".

ونقلًا عن قصة أخرى، تم صنع حلوى عامة بدائية من الجبن والعسل لأول مرة من قبل الإغريق، في القرن الثامن قبل الميلاد.

واستخدمت هذه الحلوى كدفعة طاقة للرياضيين الأولمبيين.

ومع ذلك، لا تقدم المصادر اليونانية الثانوية القليلة، التي تذكر الطبق، أي تفاصيل محددة حول كيفية صنع الحلوى أو شكلها، ناهيك عن تقديم وصفة دقيقة.

وأضاف فرانشتي أنه حتى لو تم تبنيها وصقلها من قبل الرومان في اليونان، فهؤلاء هم من قاموا بعولمة حلوى Savillum، وليس اليونانيين.

كان يحب الرومان تناول مكعبات من كعكة الجبن (أو التشير كيك) كطعام خفيف بين الوجبات. , plain_text Credit: Giorgio Franchetti

وفي وصفته، يقدم كاتو إرشادات ونصائح دقيقة حول كيفية صنع كعكة الجبن.

وأولًا، يجب أن تخلط حوالي 327 غرامًا من الطحين، و807 غرامًا من جبن الماعز، وبيضة واحدة، وحوالي 80 غرامًا من العسل داخل وعاء طيني مدهون بزيت الزيتون.

وأخيرًا، قم بتغطية الوعاء وضعه على النار.

وينصح كاتو بالتأكد من وسط الخبز حتى يكون سميكًا.

وتقول الوصفة: "بمجرد خبز الحلوى، اسكب العسل ورش بذور زهرة الخشخاش فوقها، ثم ضعها مرة أخرى على النار حتى تنتهي من خبزها قبل تقديمها".

ومن المحتمل أن يتم تقديم كعكة Savillum بدون ملاعق، حيث يحب الرومان تناول الطعام بأصابعهم، ولكن تم تقطيعها إلى مكعبات لتسهيل الأمر.

واليوم، يمكنك العثور على إرث Savillum في العديد من الحلويات الإيطالية الكلاسيكية.

ويمكن أن تتبع نسب غالبية المعجنات والكعك المصنوعة من منتجات الجبن مثل الريكوتا والماسكاربوني إليها.

قالت سيمونا أورلاندي، وهي مالكة بوتيك Biscomania: كعكة الجبن الأمريكية "منعشة وممتعة" خلال فترة الصيف بإيطاليا. , plain_text Credit: Silvia Marchetti

ويعد "Biscomania" بوتيكًا متخصصًا في صناعة الكعك والكوكيز في بلدة كابينا الريفية الصغيرة، بالقرب من روما.

ويقوم البوتيك بإعداد كعكة الجبن الأمريكية التقليدية، واللفائف الإيطالية مع الفستق، والنوتيلا، ومربى الفاكهة الحمراء.

ويتم استخدام جبنة فيلادلفيا أو ماسكاربوني أو الريكوتا أو الزبادي، اعتمادًا على أذواق العملاء الذين يميلون إلى شرائها للمناسبات الخاصة.

وبينما تتطلب العديد من كعكات الجبن الخبز، يتم تبريد بعضها بدلًا من ذلك.

وتقول سيمونا أورلاندي، مالكة "Biscomania": "بصرف النظر عن الولايات المتحدة، ربما تكون كعكة الجبن غير المخبوزة هي الأكثر شعبية بين الإيطاليين. وبدأت العديد من العائلات بصنعها في المنزل لأنها لا تتطلب التحضير أو الخبز أو حتى التخمير.. إنها كعكة رائعة حتى تجربها بنفسك".

تشمل مكونات كعكة الجبن كلًا من جبن الماعز والعسل والبيض والدقيق. , plain_text Credit: Giorgio Franchetti

ونظرًا إلى أن الوجبات الإيطالية عادة ما تكون غنية تمامًا، تنصح أورلاندي بتجنب تناول كعكة الجبن كحلوى في نهاية الوجبة، لأنها تتطلب قدرًا كبيرًا من القوة الهضمية الإضافية.

وقال فرانشتي: "رغم أننا فقدنا آثارًا لما حدث لحلوى Savillum عبر الزمن، فإننا نعلم أنها تجسدت بالكامل في كعكة الجبن (أو التشيز كيك)".

وأضاف: "اخترعها الرومان القدماء ونشروها منذ آلاف السنين، واليوم استعادها الرومان من أماكن كانت تحت حكم روما. وبطريقة ما، عادت كعكة الجبن إلى الوطن".