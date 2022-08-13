ما هي المواد الغذائية الممنوع والمسموح إدخالها إلى الولايات المتحدة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لدى مسؤولي الحدود في الولايات المتحدة رسالة للمسافرين الذين يحضرون معهم موادًا غذائيًة من الخارج: هذه الانتهاكات مكلفة لكم.

الشهر الماضي، غُرّم مسافٌر من إندونيسيا لدى وصوله إلى مطار داروين الدولي، في الإقليم الشمالي من أستراليا بعد العثور على وجبة "ماك مافن" من نقانق بالبيض وكرواسون لحم الخنزير داخل أمتعته. ذلك أنّ السلطات الأسترالية فرضت إجراءات أمنية صارمة في مجال الأمن البيولوجي على جميع الوافدين، عقب تفشي مرض الحمى القلاعية في إندونيسيا.

وفي حادثة منفصلة قبل أيام قليلة، غُرّمت امرأة أسترالية بمبلغ 1،844 دولارًا بعدما نسيت الإبلاغ عن إحضارها بقايا شطيرة "صب واي" اشترتها في سنغافورة.

عثر مسؤولو هيئة الجمارك وحماية الحدود على بيض البالوت داخل أمتعة أحد المسافرين في مطار جورج بوش الدولي في هيوستن, plain_text Credit: US CUSTOMS AND BORDER PROTECTION

وفي العام الماضي وحده، فرض مسؤولو الحدود الأمريكية غرامة على المسافرين لإحضارهم مجموعة واسعة من المواد الغذائية غير المصرّح عنها داخل أمتعتهم، ضمنًا بيض البالوت، ولحم خنزير بولونيا، ولحم الديك الرومي.

وأجرى مسؤولو الحدود "630150 عملية تفتيش إيجابية للمسافرين" عام 2021، وفقًا لإحصاءات السنة المالية الصادرة عن هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، وأصدرت آلاف العقوبات والمخالفات على المسافرين الذين امتنعوا عن التصريح عن المواد الزراعية المحظورة.

يمكن أن يؤدي عدم الإبلاغ عن حيازة المنتجات الغذائية في نقاط التفتيش الجوية والبحرية والبرية للولايات المتحدة إلى فرض غرامات وعقوبات تصل إلى 10 آلاف دولار، وفقًا لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

إليك ما تحتاج لمعرفته قبل إدخال المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

لماذا لا يسمح بحيازة بعض الأطعمة؟

يمكن للمسافرين الذين يجلبون المنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة إدخال الآفات والأمراض التي تنقلها الأغذية إلى البلاد عن غير قصد،

والتي يمكن أن يكون لها أثر مدمر على الزراعة والبيئة، كما يعني ارتفاع فواتير البقالة ونقص بعض المواد الغذائية للمستهلكين.

في العام الماضي، اكتشف مسؤولو الحدود 264 حشرة في موانئ الدخول الأمريكية، وهو رقم أعلى قليلاً من الرقم 250 المسجّل، العام السابق.

وبين الدود والحشرات التي تم اعتراضها العام الماضي يرقات فراشة "1850 سوندرز" التي وجدت في أناناس آتٍ من كوستاريكا.

وتتغذى اليرقات على النباتات والبقوليات، وتعتبر من الآفات الغازية الموجودة بشكل رئيسي في غابات الأمازون الاستوائية المطيرة.

وأوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أن إدخالها في النظام البيئي للولايات المتحدة قد يكون ضارًا بالصناعة الزراعية.

ما هي المنتجات الغذائية التي لا يسمح بدخولها إلى الدولة؟

تعد معظم اللحوم والدواجن ومشتقات الحليب ومنتجات البيض إما محظورة أو مقيّدة في الولايات المتحدة، استنادًا إلى قوانين بلد المنشأ وأمراض الماشية السائدة في المنطقة.

تحظر وزارة الزراعة بالولايات المتحدة المنتجات الحيوانية والطيور من البلدان التي أبلغت عن حالات الإصابة بأمراض الماشية مثل جنون البقر، والحمى القلاعية، وإنفلونزا الطيور وحمى الخنازير.

توفر وزارة الزراعة الأمريكية رابطًا حيث يمكن للمسافرين التحقق من الأمراض الحيوانية الشائعة في بلدان معينة.

ما هي المنتجات الغذائية التي يمكنك إحضارها؟

يعمل هذا الكلب، وهو من نوع كلاب البيغل، في منطقة استلام الأمتعة في مطار أوهير الدولي في شيكاغو،ومهمته استنشاق المواد الغذائية المحظورة في الأمتعة., plain_text Credit: DANIEL ACKER/BLOOMBERG/GETTY IMAGES

يُسمح بدخول قائمة طويلة من المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك التوابل، وزيوت الطهي، والخبز، والبسكويت، والكعك، والحبوب، والشاي المعبأ، وغيرها من المنتجات المخبوزة والمعالجة.

وتوفر هيئة الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة قائمة بالعناصر المسموح بها على موقعها.

لكن إذا جلب المسافر أكثر من 50 رطلاً من عنصر ما، فإنه يعتبر شحنة تجارية، ويجب أن يخضع لتدابير إضافية، ضمنًا عمليات فحص السلامة الإضافية.

ويجب الإبلاغ عن إحضار جميع المواد الغذائية الزراعية في نماذج الجمارك الأمريكية، كي يتمكن المفتشون من فحصها والتأكد من أنها لا تحمل أية آفاتٍ أو أمراضٍ خارجية ضارة.

ذكر موقع هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة أنه "يجب الإبلاغ عن جميع العناصر المنقولة في الأمتعة المسجلة أو الأمتعة المحمولة أو في السيارة".

هل يمكنك إحضار الفاكهة أو الخضار؟

يُحظر دخول جميع أنواع الفاكهة والخضار الطازجة والمجمدة تقريبًا إلى الولايات المتحدة بسبب مخاطر الآفات والأمراض، التي يمكن أن يعيش بعضها في درجات حرارة شديدة البرودة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

ويقول لوسيرو هيرنانديز من الخدمة الفيدرالية لفحص صحة الحيوان والنبات، إنه حتى الوجبات الخفيفة من الفاكهة والخضار المقدمة على متن الطائرة أو السفينة السياحية لا يسمح بإدخالها.

ويمكن للمسافرين الذين يعبرون الحدود البرية إلى الولايات المتحدة من كندا إحضار بعض الفاكهة والخضار الطازجة - طالما أنها زرعت في كندا، لكنهم يحتاجون إلى إبراز دليل على أن المنتج خالٍ من التربة والآفات والأمراض، وأنه زُرع في كندا، ولم يباع هناك فقط، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وفي جميع الحالات، يجب على المسافرين المتوجهين إلى الولايات المتحدة حفظ الإيصالات والعبوات الأصلية لإثبات بلد منشأ المنتجات الغذائية، بحسب هيئة الجمارك وحماية الحدود.

ماذا يحدث إذا أحضرت عناصر غذائية ممنوعة؟

أوضحت وزارة الزراعة الأمريكية أنّ المسافرين الذين يبلّغون عن حيازة منتجات زراعية في أمتعتهم لا يواجهون عقوبات، حتى وإن خلص المفتش إلى أن العناصر غير مؤهلة لدخول البلاد.

وفي مثل هذه الحالات، يتم فقط إتلاف الأطعمة.

وشرح المتحدث باسم هيئة الجمارك وحماية الحدود أن إحضار "تفاحة أو وجبة خفيفة من طريق الخطأ لن يؤدي دائمًا إلى وقوع حادث كبير"، مشيرًا إلى أنه مع ذلك، فإن محاولة إحضار عناصر محظورة قد يؤدي إلى تأخير المسافر وقد يؤدي إلى دفع غرامة".

وأضاف المتحدث: "قد يؤدي عدم الإبلاغ عن حيازة مادة غذائية محظورة إلى إصدار عقوبة مدنية".