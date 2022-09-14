من أول نقطة إلى موقع دفنها.. إليك مسار نعش الملكة إليزابيث عبر بريطانيا

صوّر الملكة إليزابيث والعائلة المالكة على مدى 20 عامًا.. ماذا قال؟

بين البكاء والثناء.. هكذا تفاعل الناس حول العالم مع خبر موت الملكة إليزابيث الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حطّمت الطائرة، التي حملت على متنها نعش الملكة إليزابيث الثانية، الأرقام القياسية، لتصبح الرحلة الأكثر تعقّبًا على الإطلاق.

وتبعًا لموقع تعقّب حركة الطائرات "Flightradar24"، فإن حوالي 5 ملايين شخص عبر الإنترنت قاموا بمتابعة رحلة الطائرة، حيث نقلت جثمان الملكة الراحلة من إدنبرة إلى لندن في 13 سبتمبر/ أيلول.

وسجّل هذا الرقم من خلال مصدرين، الأول عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بموقع "Flightradar24"، والذي حقق 4.79 مليون مشاهدة، بالإضافة إلى 296 ألف آخرين تتبعوا الطائرة عبر منصة "يوتيوب".

وهذا العدد يحطّم الرقم القياسي السابق لتتبع رحلة الزيارة المثيرة للجدل لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، الشهر الماضي، إذ تابع رحلة طائرة بيلوسي إلى تايبيه حوالي 2.9 مليون شخص.

لحظة استقبال نعش الملكة إليزابيث في قاعدة نورثولت الجوية , plain_text Credit: Andrew Matthews/Pool/AFP/Getty Images

وأمضت طائرة سلاح الجو الملكي، التي أقلّت جثمان الملكة البريطانية، ساعةً و12 دقيقة في الجو.

وهبطت في قاعدة نورثولت الجوية، التابعة للقوات الجوية الملكية، والتي تبعد حوالي 6 أميال عن مطار هيثرو في لندن الكبرى.

ومن قاعدة نورثولت، نُقل نعش الملكة إلى قصر باكنغهام.

واليوم، بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول، سيُنقل النعش إلى قاعة وستمنستر بالقصر الذي يضمّ البرلمان البريطاني، حيث سيبقى نعش الملكة حتى جنازتها المقررة يوم الاثنين، بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول في دير وستمنستر.

ولن تحضر نانسي بيلوسي مراسم الجنازة، رغم تأكيد حضور كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن.

ويُعد موقع "Flightradar24" واحداً من عدة أدوات تزداد شعبيتها لتتبع الطائرات.

وبدأ الموقع في السويد عام 2006، وأصبح متاحًا للجمهور بعد ثلاثة أعوام.

وكانت أول لحظة مهمة للموقع في عام 2010، عندما أدى ثوران بركان إيافيالايوكل الأيسلندي إلى إعادة توجيه آلاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال إيان بتشينك، مدير الاتصالات في الموقع الإلكتروني، لـ CNN، إن الارتفاع المفاجئ في المشاهدات الناتجة عن ذلك "كان بالتأكيد أول غزوة لنا في عالم الأحداث الدولية، وتأثير عرض الحركة الجوية للجمهور في الوقت الفعلي على كيفية تفكير الناس في أخبار العالم".

وقبل زيارة بيلوسي لتايوان، كان البحث الأكثر شعبية عن رحلات الطيران عبر موقع "Flightradar24" يتمحور حول رحلة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني إلى روسيا، حيث كان سيُسجن عند وصوله في عام 2021.

وخلال فترة حكمها التي استمرت سبعة عقود، سافرت الملكة إليزابيث حول العالم، حيث قامت بزيارات ملكية إلى أماكن بعيدة مثل برمودا، ونيبال، وغانا، والمكسيك، وباكستان، وأستراليا، وروسيا.