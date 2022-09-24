من بلد عربي.. هذه أفضل شركة طيران في العالم لعام 2022

على متن رحلة لأكبر شركة طيران في أوروبا.. هذا هو الواقع الجديد للسفر

15 شركة طيران تركت بصمتها قبل أن تصبح من الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعيدًا عن "كوفيد-19"، واجه قطاع الطيران الكثير من التحديات هذا العام.

ففي معظم أنحاء نصف الكرة الشمالي، كان يعاني موسم الصيف المزدحم من إلغاء الرحلات أو تأجيلها. ووجدت دراسة جديدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أن رضا ركاب الطائرات آخذ بالانخفاض بشكل عام.

ومع اقترابنا من أشهر السفر الأكثر هدوءًا في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، حضر قادة الصناعة حفل توزيع جوائز "سكاي تراكس" للعام 2022.

أجرت "سكاي تراكس"، شركة طيران مقرّها المملكة المتحدة، وموقع مراجعة وتصنيف المطارات، أكثر من 14 مليون استطلاع رأي للعملاء في أكثر من 100 دولة في الفترة الممتدة بين سبتمبر/ أيلول 2021 وأغسطس/ آب 2022، لمعرفة شركة الطيران المفضلة حاليًا في العالم.

وهذا العام، لم يكن الفائز على منصة التتويج غريبًا.

فقد فازت الخطوط الجوية القطرية بإجمالي سبع مرات منذ تقديم الجوائز عام 1999.

وحصدت الشركة 8 جوائز أخرى الجمعة، ضمنًا أفضل درجة لرجال الأعمال، وأفضل مقعد في درجة رجال الأعمال، وأفضل لاونج لتناول الطعام في درجة رجال الأعمال.

وقبل شهرين فقط، احتلت شركة النقل المرتبة الأولى في تصنيف AirlineRatings.com لأفضل شركات الطيران في العالم.

وشكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، "موظفيه الرائعين" على "تفانيهم المستمر وقيادتهم".

وتابع: "الفوز بهذه الجوائز في نفس العام الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لتأسيسنا هو أمر مجزٍ أكثر".

وبعد فترة وجيزة من حصوله على الجائزة، قال لـCNN إنّ سر النجاح المستدام لشركة الطيران كان: "خدمة متّسقة، ومنتج متّسق، واهتمام ثابت بالركاب، وتفانٍ مطلق من كل من يعمل في شركة الطيران".

وفازت الخطوط الجوية السنغافورية، ثاني أفضل شركة طيران في العالم وفقًا لاستطلاع "سكاي تراكس"، بتسع جوائز، بينها أفضل طاقم عمل في المقصورة، وأفضل درجة أولى، وأفضل مقعد في الدرجة الأولى، وغيرها.

وحلّت طيران الإمارات في المرتبة الثالثة، وحصلت على جائزة أفضل أنظمة ترفيه على متن الطائرة، وأفضل درجة سياحية، وأفضل خدمة لتقديم الطعام في الدرجة السياحية، وأفضل مقعد على الدرجة السياحية الممتازة.

واحتلت ANA اليابانية المرتبة الرابعة، وحصلت أيضًا على لقب أنظف شركة طيران في العالم. وفازت خطوط ANA اليابانية بأربع جوائز، بينها أفضل الخدمات في المطار.

وجاءت خطوط كانتاس الجوية في المرتبة الخامسة في الاستطلاع، الذي أجري على أكثر من 350 شركة طيران، باللغات الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والروسية، واليابانية، والصينية.

وكانت خطوط دلتا الجوية، شركة الطيران الرائدة في الولايات المتحدة، بينما كانت الخطوط الجوية التركية الناقل الأول في أوروبا، وحصلت على أربع جوائز، ضمنًا لقب أفضل شركة طيران في أوروبا.

وفي واحدة من أكبر التغييرات في اليوم، فازت شركة الطيران الأيرلندية "رايان إير"، التي لم تخف أبدًا من إثارة الجدل في تاريخها الممتد على 37 عامًا، في الجوائز لأول مرة.

وحازت على لقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا.

وقال إدوارد بليستيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي تراكس"، إنه بينما احتفلت الجوائز بأفضل ما في عالم الطيران، لا تزال الصناعة تعاني من ضغوط "كوفيد-19"، ونقص في الموظفين، وارتفاع بأسعار الوقود جرّاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال أمام جمهور الحفل: "بشكل عام، لم تكن الأوقات الأسعد من نواح كثيرة".

ولا تدفع شركات الطيران أي رسوم دخول أو تسجيل لتكون مؤهلة للحصول على الجوائز. ويتم دفع جميع تكاليف الاستبيان وحدث الجوائز بواسطة "سكاي تراكس".

وفيما يلي، إليك أفضل 20 شركة طيران في العالم لعام 2022، وفقًا لـ"سكاي تراكس".

1. الخطوط الجوية القطرية

2. الخطوط الجوية السنغافورية

3. طيران الإمارات

4 - خطوط ANA اليابانية

5. خطوط كانتاس الجوية

6. الخطوط الجوية اليابانية

7. الخطوط الجوية التركية

8. الخطوط الجوية الفرنسية

9. الخطوط الجوية الكورية

10. الخطوط الجوية الدولية السويسرية

11. الخطوط الجوية البريطانية

12. الاتحاد للطيران

13. خطوط جنوب الصين الجوية

14. خطوط هاينان الجوية

15. لوفتهانزا

16. كاثي باسيفيك

17. الخطوط الجوية الملكية الهولندية

18. إيفا للطيران

19. فيرجن أتلانتيك

20. فيستارا

أفضل طاقم مقصورة في العالم

خطوط الطيران السنغافورية

أفضل طيران من حيث نظافة المقصورة في العالم

خطوط ANA اليابانية

أفضل صالة مطار مستقلة في العالم

بلازا بريميوم

أفضل صالة في العالم لدرجة رجال الأعمال

فيرجين أتلانتيك

أفضل شركة طيران في العالم من حيث الأنظمة الترفيهية

طيران صن اكسبريس

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في العالم وأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في آسيا

طيران آسيا

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا

رايان إير

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أمريكا الشمالية

خطوط ساوث ويست الجوية

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في أفريقيا

فلاي سافير

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة لمسافات طويلة في العالم

سكوت للطيران

أفضل شركات الطيران في العالم