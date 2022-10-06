الكشف عن أفضل الحانات في العالم لعام 2022.. أين تقع أكثرها تميزًا؟

حيوان أبسوم يدخل مسرعًا إلى حانة في نيويورك.. شاهد كيف انتهى به المطاف

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت هناك عاصمة عالميّة جديدة لمشروبات الكوكتيل، أي مدينة برشلونة في إسبانيا، والتي تحتضن حانة "Paradiso" الأفضل في العالم مؤخرًا.

ولأوّل مرّة منذ إنشاء قائمة أفضل 50 حانة في العالم بعام 2009، تمكّنت حانة خارج مدينتي نيويورك أو لندن من الحصول على المركز الأول في القائمة.

و"Paradiso" عبارة عن حانة من الطراز المتوسطي، ويمكنك الدخول إليها عبر باب حجرة التجميد لمتجر للـ"بسطرمة" في منطقة "إل بورن" العصريّة في برشلونة.

حانة "Paradiso"., plain_text Credit: Paradiso

وكانت الحانة، والتي يملكها جياكومو جيانوتي، ومارغريتا سادر، قد احتلت المرتبة الثالثة في عام 2021.

وقال جيانوتي إن "الفوز شرف كبير، ومسؤوليّة كبيرة. وسنعمل بجد لنكون الأفضل، ونلتزم بمبادئنا. وستدفع الكوكتيلات الخاصة بنا حدود الإبداع"، مضيفًا: "ولكن الأمر يتعلّق بالعمل الجاد. وكلما عملت، كلما اكتشفت، وأصبحت أكثر إبداعًا. وسنحتفل، ثم سنعود إلى الحانة للقيام بما نقوم به".

وتم الإعلان عن الـ50 فائزًا في القائمة مساء الثلاثاء في برشلونة، وهي المرة الأولى التي يُقام فيها الحفل خارج لندن.

وتحتضن المدينة النابضة بالحياة 3 من بين أفضل 10 حانات في قائمة عام 2022، ووصلت 4 حانات في إسبانيا إلى قائمة أفضل 50 حانة.

وتمتّعت إيطاليا بحضور قوي أيضًا في قائمة هذا العام، مع إدراج حانات من روما، وفلورنسا، وميلانو، ونابولي ضمن القائمة.

ورُغم سقوط العاصمة لندن من الصدارة، إلا أن المدينة لا تزال واحدة من أفضل الوجهات لمشروبات الكوكتيل في العالم.

حانة "The Connaught Bar". , plain_text Credit: The Connaught Bar

وشملت القائمة 5 حانات من لندن، بما في ذلك "The Connaught Bar"، والتي تراجعت إلى المرتبة الثامنة في عام 2022 بعد تصدّرها المرتبة الأولى لمدّة عامين متتاليين.

حانة "Tayēr + Elementary". , plain_text تصوير: Tayēr + Elementary

وبقيت حانة "Tayēr + Elementary"، التي وصفها مقدّم حفل توزيع الجوائز، مارك سانسوم، بأنها "واحدة من أكثر الحانات الأصلية على هذا الكوكب"، في المركز الثاني، والذي احتلته في عام 2021.

وكانت لأوروبا أقوى حضور ضمن القائمة مقارنةً بأي منطقة أخرى.

وتُعتبر القائمة نتيجة لتصويت 650 من السقاة في الحانات، ومالكي الحانات، والأشخاص الذين يكتبون عن المشروبات، وخبراء الكوكتيلات.

المزيد من الفائزين الكبار

وانتعشت مدينة نيويورك الأمريكية بعد تقديمها عرضًا أقل إبهارًا عن مستواه المعتاد في عام 2021 لتصبح المدينة التي تضم أكبر عدد من الحانات عالية التصنيف في قائمة عام 2022.

حانة "Double Chicken Please". , plain_text Credit: Double Chicken Please

ولدى نيويورك 6 من بين أفضل 50 حانة، بما في ذلك "Double Chicken Please" في المرتبة السادسة، و"Katana Kitten" في المرتبة التاسعة.

حانة "Katana Kitten". , plain_text Credit: Katana Kitten

وتُعتبر مكسيكو سيتي عاصمة أخرى لمشروبات الكوكتيل في أمريكا الشمالية، مع إدراج 4 حانات منها في القائمة، بما في ذلك حانة "Licorería Limantour" في المركز الرابع، والحائزة على جائزة أفضل حانة في أمريكا الشمالية.

حانة "Alquímico". , plain_text تصوير: Alquímico

وصُنِّفت "Alquímico" في قرطاجة كأفضل حانة في أمريكا الجنوبية، وتحتل المرتبة العاشرة في القائمة.

وفي آسيا، تمتّعت كل من سنغافورة، وبانكوك، وهونغ كونغ بحانتين في قائمة أفضل 50 حانة.

وفازت حانة "Jigger & Pony" في سنغافورة، التي تحتل المرتبة الـ12، بجائزة أفضل حانة في آسيا.

وكان لمدينة دبي الإماراتية 3 حانات ضمن قائمة أفضل 50 حانة، بما في ذلك "Zuma" التي احتلت المرتبة الـ38، والفائزة بجائزة أفضل حانة في الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الثالث على التوالي.

وفي الهند، قفزت حانة "Sidecar" في العاصمة نيودلهي 21 مرتبة لتصل إلى المركز الـ26، بينما صُنِّفت "Maybe Sammy" كأفضل حانة في أستراليا، وتحتل المرتبة الـ29.