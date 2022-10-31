حارّة ومحروقة ومقرمشة.. "الباستا القاتلة" تغيّر قواعد إعداد هذا الطبق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن إعداد الباستا بكافة الأشكال، والأحجام، والصلصات. لكن لطالما كانت المرحلة الأولى من إعدادها بسيطة ومختبرة وصحيحة.. وقوامها: ضع المكوّن الرئيسي (الباستا) في وعاء من الماء المغلي المملّح.

رغم ذلك، فإن سباغيتي ألاسّاسينا، أو المعكرونة القاتلة، تجعلك تعيد النظر بكل ما عرفته عن الباستا.

فعندما أسقط الشيف الإيطالي شيلسو لافورجا الباستا النيئة في مقلاة تحوي زيتًا وعطريات، من دون وضع قطرة ماء واحدة، أصابت الصدمة ستانلي توتشي، الذي لم يتمالك نفسه من التعليق خلال حلقة من برنامج "البحث عن إيطاليا": "بصراحة، لم يسبق أن رأيت أمرًا كهذا". وتابع: "أنا أحب ذلك، وأشهد على إعداده أيضًا".

ولافورجا، رئيس الطهاة، ومالك مطعم Urban Bistrot في باري، عاصمة منطقة بوليا الواقعة جنوب شرق إيطاليا. يطهو أولاً الباستا بزيت الزيتون مع رقائق الفلفل الأحمر المسحوق والثوم، ثم يضيف إليها صلصة الطماطم، وأخيراً مغرفة من الماء لصنع طبق سباغيتي حار، ومحترق جزئيًا.

ويكمن السر بحرق الباستا بدرجة كافية بحيث تصبح مقرمشة، ومكرملة، ومحروقة قليلاً.

وقال لافورجا: "عندما تسمع صوت طقطقة، تعرف أنّ الأمر قد تمّ". وتابع: "الباستا تتحدث إليك".

وأعطيت هذه الباستا اسم سباغيتي ألاساسّينا لأنّ أول شخص تذوّق الطبق وصف الشيف بالقاتل، ذلك أنّها كانت حارة جدًا، وفقًا لما ذكره لافورجا.

وأوضح توتشي أنّ "طريقة شيلسو بالطهي تتعارض مع كل ما أعرفه عن كيفية إعداد الباستا". وأضاف مازحًا خلال زيارته، إن الطبق يعكس طبيعة أناسه، فهو ناري، ولا يهادن، ويخرق القواعد.

الطبق بسيط، لكن تقنية إعداده قد تستغرق سنوات لإتقانها.

يُعدّ لافورجا 10 أنواع من هذا الطبق القاتل، ضمنًا طبقًا استعاض فيه عن البندورة بكريما البروكلي، ثم وضع فوقها جبن ستراتشياتيلا الكريمي، المصنوع في بوليا من حليب الجاموس.

وتتمتّع سباغيتي ألاساسّينا بشعبية كبيرة، ولها مريدين في باري حيث أعدّت في السبعينيات.

سباغيتي ألاساسينا (السباغيتي القاتلة)

عقب تناولك هذا الطبق الحار تشعر بانتشار الحرارة في جسمك. ويقترح الشيف لافورجا وضع ما لا يقل عن 16 غرامًا (أو 3 ملاعق كبيرة) من رقائق الفلفل الأحمر المطحون لموازنة النكهات، كما في الإمكان تعديل مستوى الحر بحسب الرغبة.

مكونات لـ4 حصص

150 ملليلترًا | 2/3 كوب زيت زيتون

3 حصوص من الثوم كاملة ومقشرة

16 غرامًا | 3 ملاعق كبيرة من رقائق الفلفل الأحمر المطحون، أو بحسب الرغبة (1 إلى 5 ملاعق كبيرة)

ملح الطعام بحسب الرغبة

400 غرام | 1 رطل من السباغيتي جافة

150 غرامًا | 2/3 كوب رب البندورة

قليل من السكر

كيفية الإعداد