دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقط مصور فوتوغرافي لمّاح مشاركة غير متوقعة لسمكة قرش بيضاء كبيرة، في اللحظات الأخيرة من مسابقة ركوب الأمواج. وبدا قريبًا على نحو مرعب من راكب أمواج.

وكان جوردان أناست، المصوّر المقيم في كاليفورنيا، يلتقط صوراً لمسابقة San Onofre Surf Club، عندما أخذ هذه الصورة الصادمة لسمكة القرش، على بعد ياردات فقط من راكب الأمواج تايلر وارن الذي يظهر في المقدمة.

وقال أناست لـCNN، إنّ الصورة الرائعة هذه، التقطها في 22 أكتوبر/ تشرين الأول قرابة الساعة 11 صباحًا. بداية، لم يدرك بالضبط ما صوّره. فقد سبق وصوّر دلافين "يركبون الأمواج"، ومن بعيد، بدا الحيوان وكأنه دلفين آخر.

ولفت إلى أن "لم أكن أعرف حتى نظرت عن كثب ورأيت شكل الزعانف". ثم "أدركت أنها سمكة قرش بيضاء كبيرة".

وأردف أنه لم ينزعج من هذا الاكتشاف، مشيرًا إلى "أنها (أسماك القرش) موجودة دومًا هناك، أينما كان في كاليفورنيا".

وقال إنه التقط ست صور لاختراق القرش الأبيض العظيم. ورأى أنّ عوامل عدة اجتمعت كي يتمكن من التقاط صورة العمر هذه، هي: الحظ، وعدسته المقربة مقاس 400 ملم، التي يستخدمها عادةً لتصوير الأحداث الرياضية من بعيد.

وقال إنّ رواج الصورة على الإنترنت كان "جنونيًا". وتابع: "اليوم، كان الأكثر جنونًا على الإطلاق. وهي تتابع انتشارها. بات لها (الصورة) أجنحتها الخاصة الآن".

تعيش أسماك القرش البيضاء الكبيرة على السواحل الأمريكية، رغم أنّ عددها الدقيق في مياه الولايات المتحدة ما زال مجهولًا، بحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي. يمكن أن يصل طول أسماك القرش إلى 21 قدمًا، مثل البالغين، ويزن أكثر من 4000 رطل.

وقد صنّف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة أسماك القرش أنها "عرضة للخطر"، وهي محمية دوليًا بموجب اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات.