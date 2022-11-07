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في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية إلى "أرض المربّى"

سياحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع المربّى بمكانة خاصّة في المطبخ الأذربيجاني، ويمكن للمرء وبسهولة وصف البلاد بـ"أرض المربّى".

وترافق أصناف المربّى المختلفة جلسات شرب الشاي في أذربيجان، إلى جانب استخدامها في حلويات متنوعة تقليدية يسيل لها اللعاب.

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
لدى المربّى مكانة خاصّة في المطبخ الأذربيجاني. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board

وأكّدت كبيرة التقنيين في المركز الوطني الأذربيجاني للطهي التابع لوكالة السياحة الحكومية، إلنورا مامادوفا، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أنه "من المستحيل تخيّل تقاليد الشاي الوطنية لأذربيجان من دون المربّى".

تنوّع زاهي

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
يتم تحضير المربّى في أذربيجان بطرق مختلفة. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board

وتوفر أجواء البلاد، التي تجمع بين 8 أنواع من المناخ، ظروفًا مناسبة لنمو أكثر من 4 آلاف صنف من النباتات، ولذلك، ليس من الغريب أن تتمتّع البلاد بتنوّع هائل من المربّى.

وتُستخدم المربّى أيضًا في تحضير بعض الأطباق الوطنيّة، مثل الكرنب المحشي، والملفوف المحشي، والذي يُعتبر من أطباق الـ"دولما".

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
تناقلت النساء الأذربيجانيات وصفات المربّى من جيلٍ إلى آخر. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board

وقالت مامادوفا إن الكرنب المحشي "يُقدَّم مع مربّى الكرز الأبيض في قُرى أبشيرون. وتستخدم بعض القرى في أبشيرون مربّى التوت البري، والكرز الحامض لتوفير مذاق حامض بشكلٍ أكبر".

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
يمكن استخدام المربّى في تحضير مختلف الأطباق. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board

وتتضمّن أنواع المربّى المحبوبة في البلاد الكرز الأبيض، والتوت البري، والمشمش، والفراولة، والبطيخ، والرّمان، والمزيد.

كما تُصنّع البلاد أيضًا أنواعًا فريدة من المربّى من الخضار، مثل الباذنجان، فيما تُصنع أخرى من الزهور، مثل البنفسج، والورد.

"عاصمة المربّى الدولية"

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
يتم تقديم المربّى مع الشاي أيضًا. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board

وسبق أن عُرض فن صناعة المربّى الزاهي في محافظة غابالا التي احتضنت مهرجان المربّى الدولي 5 مرّات بين عامي 2013، و2017.

وقالت مامادوفا، والتي كانت جزءًا من فريق العمل بالمهرجان بين عامي 2013 و2017 إن "غابالا واحدة من أكثر المناطق المذهلة في أذربيجان. وهي تحتضن طبيعة جميلة جدًا، ومأكولات فريدة من نوعها".

في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
سبق أن احتضنت أذربيجان مهرجان المربّى الدولي عدّة مرّات. , plain_textCredit: Azerbaijan Tourism Board
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في أذربيجان.. خذ رحلة زاهية في "أرض المربّى"
يؤدي المناخ في أذربيجان إلى ظروف مناسبة لنمو أكثر من 4 آلاف صنف من النباتات. , plain_textCredit: Christopher Lee / Stringer

ولم يكن تنظيم المهرجان في غابالا صدفة، إذ لعبت المنطقة دورًا مهمًا في تشكيل ثقافة الطهي للشعب الأذربيجاني، وفقًا للموقع الرسمي للسلطة التنفيذية في محافظة غابالا عبر الإنترنت.

وعُثِر على أدلّة لثقافة صنع المربّى في أذربيجان لأول مرة في مصادر مكتوبة تعود للقرنين الـ9 والـ12.

وقالت مامادوفا: "تناقلت النساء الأذربيجانيات وصفات المربّى المحضّرة بطرق مختلفة من جيلٍ إلى جيل، وهي تُعتبر بمثابة جزء من الثروة الثقافيّة الغنيّة للشعب الأذربيجاني".

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