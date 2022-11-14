استمع إلى لغة مهدّدة بالانقراض بهذه القرية العريقة في أذربيجان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتبعثر في أرجاء أذربيجان قُرى زاهية، ومن أبرزها قرية "نيج" الواقعة في محافظة غابالا.

وتُعتبر هذه القرية وجهة سياحية معروفة جدًا في أذربيجان للزوّار الذين يفضّلون خوض جولات تتمحور حول التراث الثقافي، في مناطق متعدّدة الثقافات.

لغة مُهددة بالانقراض

تقع قرية "نيج" الأذربيجانية في محافظة غابالا. , plain_text Credit: https://www.azerbaijantourism.az/

وتُعرف أذربيجان بتعدّدها الثقافي، وهي موطن للعديد من الأقليات، ومنهم شعب "أودي" الذي يعتنق الديانة المسيحية ويتمتّع بتاريخٍ عريق.

وتنحدر هذه الأقلية مباشرةً من إحدى القبائل الرئيسية التي عاشت في ألبانيا القوقازية، وانتشرت عبر غالبية أنحاء أذربيجان بين حوالي القرنين الثالث قبل الميلاد والثامن ميلادي، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لـ"Azerbaijan Travel" التابع لوكالة السياحة الحكومية للبلاد.

تُعرف أذربيجان بتعددها الثقافي., plain_text Credit: www.azerbaijantourism.az

وتحتضن قرية "نيج" أكبر عدد من سكان "أودي" في أي مكان في العالم.

وإلى جانب الطبيعة البديعة التي تُحيط بها، أكّد أولفي مامادوف الذي يُدير وكالة "Azerbaijan Tourism LLC" للسفر، أن القرية "تتميّز بثرائها الثقافي، وخصائصها الإثنوغرافية الفريدة، والمثيرة للاهتمام"، بحسب ما ذكره في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وفي الواقع، لا تزال هذه الأقلية تتحدّث بلغة مهدّدة بالانقراض، وهي اللغة ذاتها التي تحدّث بها الألبان القدماء، بحسب الموقع الرسمي لـ"Azerbaijan Travel".

تحتضن قرية "نيج" أكبر عدد من سكان "أودي" مقارنةً بأي مكان في العالم. , plain_text Credit: https://www.azerbaijantourism.az/

بين آثار التراث المسيحي القديم

لدى القرية تاريخ عريق. , plain_text Credit: https://www.azerbaijantourism.az/

وتُشكّل قرية "نيج" الأذربيجانية مشهدًا ساحرًا في محافظة غابالا.

مشهد من داخل إحدى الكنائس في القرية. , plain_text Credit: https://www.azerbaijantourism.az/

وتختبئ منازل سكانها بين الحدائق الخضراء، كما أنها تحتضن بساتين أشجار البندق المبنيّة بالطريقة التقليدية، والتي تُثير اهتمام الزوّار.

وهناك الكثير لاستكشافه في هذا المجتمع الدافئ.

واليوم، لا يوجد سوى حوالي 10 آلاف شخص من أقلية "أودي" حول العالم، ويعيش غالبيتهم، أي حوالي 4 آلاف شخص، في قرية "نيج".

هناك الكثير لاستكشافه في هذا المجتمع الدافئ. , plain_text Credit: www.azerbaijantourism.az

وتحظى قرية نيج بشعبية كبيرة بين السياح الذين يسعون بشكلٍ أساسي إلى رؤية التراث المسيحي القديم، والتنوع الثقافي، والذي يتجسّد في تواجد 3 كنائس، ومسجدين في القرية.

تُعتبر هذه القرية وجهة سياحية معروفة جدًا في أذربيجان لمحبي التراث، والوجهات متعددة الثقافات. , plain_text Credit: https://www.azerbaijantourism.az/

ومن أكثر المعالم الأثرية جذبًا للسياح هي كنيسة القديس "إليساوس"، التي بُنيت في عام 1823.

كما تتواجد أنقاض مدينة غابالا القديمة بالقرب من القرية، وهي موطن لأطلال مثيرة للاهتمام من الفترة التي كانت فيها المدينة عاصمة سابقة لألبانيا القوقازية.