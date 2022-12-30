حصاد 2022.. إليكم أبرز الأحداث والمحطات التي شهدتها دبي خلال هذا العام

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مدينة دبي العديد من الأحداث خلال عام 2022، رسّخت من مكانتها كمدينة المستقبل التي لا تعرف المستحيل.

وفي ما يلي أبرز المحطّات التي عكست رؤية دبي المستقبلية خلال 2022

متحف المستقبل

إضاءة متحف المستقبل خلال حفل افتتاحه بإمارة دبي بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2022., plain_text Credit: KARIM SAHIB/AFP/AFP via Getty Images

بعد طول انتظار، افتَتح متحف المستقبل أبوابه أخيرًا في مدينة دبي، أمام الزوار، بتاريخ 22 فبراير/ شباط من عام 2022، ولم تكن الدعوة إلى زيارته تقليدية على الإطلاق.

وقبيل افتتاح "أجمل مبنى على وجه الأرض"، راج على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما وصف بمفاجأة "متحف المستقبل"، يتخلّله هبوط مركبة طائرة أشبه بسفينة فضائية داخل المبنى الذي يعد أحدث الأيقونات المعمارية على مستوى المنطقة والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ متحف المستقبل اختير بين أجمل مباني العالم حتى قبل افتتاحه الرسمي.

مكتبة محمد بن راشد

منظر عام لمكتبة محمد بن راشد التي افتتحت حديثًا في دبي بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2022, plain_text Credit: GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images

افتُتحت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يونيو/ حزيران هذا العام، وتعد بين أكثر معالم مدينة دبي المثيرة للاهتمام.

وتتمثّل أهميتها بكونها واحة جميلة للتأمل، حيث يستطيع الزوار الاسترخاء أثناء قراءة كتاب جيد، أو توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة للدراسة أو العمل، أو الاستمتاع بمشاهدة عرض المخطوطات النادرة وكتب الطبعة الأولى داخل قاعة العرض، في الطبقة السابعة.

تحتضن بين أروقتها أكثر من 1.1 مليون كتاب مطبوع ورقمي، في المنشأة التي تبلغ مساحتها 54 ألف متر مربع.

والدخول مجاني لجميع الأشخاص، سواء للسيّاح أو السكان المحليين، مع ضرورة حجز التذاكر مسبقًا.

مدينة "إكسبو دبي"

مدينة "إكسبو دبي", plain_text Credit: Dany Eid / Expo 2020 Dubai

تُعتبر "إكسبو دبي" مدينةً مصغّرة قامت على إرث إكسبو 2020 دبي، الذي يُعتبر المعرض العالمي الأول الذي يُقام في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا.

وافتُتحت "مدينة إكسبو دبي"، التي تعد وجهة جديدة في إمارة دبي للإقامة، والأعمال، والتعليم، والابتكار، والنموذج الأحدث لمدن المستقبل، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن في يونيو/ حزيران الماضي، عن الخطط المستقبلية لموقع معرض إكسبو 2020 دبي، في إطار سلسلة من التغريدات عبر حسابه على "تويتر": "بعد النجاح التاريخي لمعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠.. الذي زاره أكثر من ٢٤ مليون زائر.. والذي شكل بصمة في تاريخ معارض إكسبو عبر ١٧٠ عاماً.. نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي.. مدينة تمثل أجمل طموحات دبي".

وتضم المدينة مجموعة من مناطق الجذب المتنوعة، والمكاتب، والمرافق الترفيهية، والمطاعم، والمقاهي، والنوادي الرياضية، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتتضمن كذلك الهياكل التي بقيت متواجدة في الموقع، مثل قبة الوصل الأيقونية، وشلالات إكسبو، إضافةً إلى أجنحة بعض الدول، ومنها جناح دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، ومصر، إضافةً إلى جناح ألِف، وجناح الاستدامة "تيرا".

منتجع "قمر دبي"

إليكم تخيّل ما قد يبدو عليه منتجع قمر دبي. في الصورة يستعين المنتجع بالموقع الحقيقي الذي يشغله برج خليفة. , plain_text Credit: Courtesy Moon World Resorts Inc.

كشفت شركة منتجعات Moon World "مون وورلد" الكندية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، عن خطط لبناء سلسلة من الفنادق العملاقة الشبيهه بالقبّة التي تحاكي شكل القمر، وكأنها تجلس على كوكب الأرض.

وقع الاختيار على دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً دبي، من قبل الشركة كي تكون في مقدمة افتتاح أول منتجع "موون وورلد" في العالم.

تتصوّر رسومات التصاميم الداخلية للمنتجع على طراز سفينة فضاء بأساليب ترفيه ذات طابع خاص، ضمنًا تجربة تُحاكي السير على سطح القمر.

ويتمثّل الهدف طويل المدى من المشروع، في بناء أربعة منتجعات تحاكي شكل القمر، واحد في أمريكا الشمالية، وواحد في أوروبا، وواحد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآخر في آسيا.

لم يخل عام 2022 أيضًا من مقاطع الفيديو الترويجية التي أثارت إعجاب سكان دبي، مثل مقطع فيديو شاركه ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن راشد، أخيرًا عبر حسابه على موقع "انستغرام".

ويظهر في مقطع الفيديو مظلة "تنبثق" من قمة برج خليفة الأيقوني، تزامنًا مع الأجواء الماطرة التي شهدتها دبي هذا الأسبوع.

وأرفق ولي عهد دبي تعليقًا مع مقطع الفيديو يقول: "إنه ذالك الوقت من العام!".

ونال المقطع الفيديو التخيلي إشادة واسعة النطاق من قبل رواد التواصل الاجتماعي، كما حصل على أكثر من مليون ونصف المليون إعجاب.

بينما احتفلت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، ومقرها دبي، طيران الإمارات، بحلول موسم الأعياد، من خلال مقطع فيديو يظهر مجموعة من حيوانات "الرنة"، وهي تجرّ طائرة من أسطول الطائرات التابعة لشركة الطيران الإماراتية، لتبدو وكأنها تسحب الطائرة للأعلى وتحلّق في السماء.

وعلقت طيران الإمارات على مقطع الفيديو الذي شاركته الأسبوع الماضي، وكتبت: "الكابتن نويل يطلب الإذن للإقلاع. عيد ميلاد مجيد من طيران الإمارات".

وتعرف طيران الإمارات بطرقها المبتكرة للاحتفال بالمناسبات طوال العام.