طحالب وفطريات..سفينة سياحية تُمنع من الرسو في أستراليا لهذا السبب

في موسم هجرتها السنوية ملايين السلطعونات تتوجه إلى البحر الأسترالي.. وكاميرا توثّق دهشة هذا الحدث!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مُنِعت سفينة سياحيّة من الرسو في أستراليا بسبب وجود نمو فطري على هيكلها، وذلك وفقًا للبيانات الصّادرة عن خط الرّحلات البحريّة، ووزارة الزراعة، ومصايد الأسماك، والغابات الأستراليّة (DAFF).

وتم إخطار مركز التنسيق البحري الوطني للوزارة بشأن "كميّات صغيرة من الترسّبات الحيويّة" على بدن سفينة "فايكنغ أوريون" بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما ذكرته الوزارة.

والترسّبات الحيويّة عبارة عن تراكم شائع للكائنات الحيّة الدّقيقة، أو النّباتات، أو الطّحالب، أو الحيوانات الصّغيرة على هياكل السّفن.

وأفادت الوزارة بأن االتحكّم بمثل هذه الترسّبات الحيويّة عبارة عن ممارسة شائعة لجميع السّفن الدّولية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه "لحماية النُظُم البيئيّة البحريّة ضمن المياه الأستراليّة، يجب على هيكل السفينة الخضوع للتنظيف لإزالة الترسّبات الحيويّة، وردع الكائنات البحريّة الضّارة التي تنقلها السفينة".

وأضاف البيان أن الغواصين المحترفين نظّفوا بدن السفينة أثناء رسوها خارج المياه الأستراليّة، وعلى بعُد 12 ميلًا بحريًا تقريبًا من الشّاطئ في ميناء أديلايد بولاية جنوب أستراليا.

وذكر البيان الصّادر عن سفينة "فايكنغ أوريون" أّنّه "رُغم اضطرار السّفينة لتفويت عدّة محطّات توقّف في مسار هذه الرّحلة لإجراء التّنظيف المطلوب، إلا أنّه من المتوقّع أن تبحر إلى ملبورن كما هو مُخطط في 1 يناير/كانون الثاني، ونتوقّع استئناف خط سير الرّحلة المقرّر بالكامل بحلول 2 يناير/كانون الثاني".

وأضاف البيان أن "فايكنغ أوريون" تعمل بشكلٍ مباشر مع الضيوف بشأن التعويضات نتيجة تأثّر رحلتهم.