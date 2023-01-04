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في سلطنة عُمان.. اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام بولاية المضيبي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت تنقيبات أثريّة في سلطنة عُمان عن مستوطنة يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام، وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي لوكالة الأنباء العمانيّة الثّلاثاء.

واكتُشفت المستوطنة في موقع الغريين الأثري في محافظة شمال الشرقيّة خلال الموسم الثاني من التّنقيبات.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن المستوطنة تُعد من أوائل المستوطنات التي تُشير إلى تنظيم وتخطيط فريد من نوعه لم تشهده المنطقة قبل العصر البرونزي، إذ تتضمن هياكل برجية محاطة بمساكن مُتعدّدة الغرف، ومقبرة فيها عدد من القبور جماعيّة الدّفن، إضافةً لبقايا مبانٍ أخرى.

اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام في سلطنة عُمان
كشفت تنقيبات أثريّة في سلطنة عُمان عن مستوطنة يعود تاريخها إلى 5 آلاف عام., plain_textCredit: https://www.omannews.gov.om/

وتتميّز مستوطنة الغريين بوجود مبانٍ كبيرة الحجم، وبلغت مساحة أكبرها حوالي 600 متر مربّع.

وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنة تتمتع بخصائص فريدة ومميّزة من حيث البناء، والتّخطيط، والمفهوم.

اكتشاف مستوطنة عمرها 5 آلاف عام في سلطنة عُمان
عُثِر على الاكتشاف في موقع الغريين الأثري بولاية المضيبي. , plain_textCredit: https://www.omannews.gov.om/

وتُظهر الاكتشافات الأثريّة أن سكّان الموقع امتهنوا الزّراعة المبكّرة، ورعي الحيوانات، وصهر النحاس، والتّبادل مع المجتمعات الساحليّة، إضافةً إلى التّجارة الخارجيّة.

ويأتي هذا الاكتشاف من خلال تعاونٍ مشترك بين جامعة السّلطان قابوس ووزارة التراث والسياحة في سلطنة عُمان.

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