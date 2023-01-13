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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستدخل سفينة فاخرة التاريخ عند إبحارها من مدينة فاراناسي الهندية، الجمعة.

إذ يرتقب أن تقطع MV Ganga Vilas مسافة 3,200 كيلومتر من الممر المائي في الهند وبنغلاديش، ما يجعلها أطول رحلة نهرية في العالم، وفقًا للمنظمين.

ووصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الرحلة البحرية بأنها تشكل إحدى المحاور الرئيسية من البرنامج الرئيسي لحكومته لجهة مبادرة البنية التحتية.

وستمخر السفينة عباب مياه نهر الغانج، أقدس نهر في الهند، والممرات المائية الأخرى عابرة خمس ولايات في غرب الهند، ومنها إلى بنغلاديش المجاورة.

وستزور المنتزهات الوطنية، ومواقع التراث العالمي لليونسكو، والمدن الكبرى على امتداد مسار الرحلة.

وفي خطاب ألقاه مودي في 30 ديسمبر/ كانون الأول، أشار رئيس الوزراء إلى الرحلة البحرية كجزء من اتجاه مزدهر يمكن أن يجلب المزيد من الزوار إلى بلاده.

وتابع: "ستكون هذه رحلة بحرية غير مسبوقة من نوعها في العالم بأسره".

وستنقل MV Ganga Vilas حوالي 36 راكبًا ينزلون في 18 جناحًا، وفقًا لشركة Antara، التي تمتلك وتدير السفينة السياحية، إضافة إلى حوالي 48 من أفراد الطاقم.

وقال كاشف صديقي، مدير المبيعات والتسويق في Antara، لـCNN، إنّ الخطة تقضي بتشغيل خط سير الرحلة البحرية مرتين سنويًا بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ومارس/ آذار، عندما يكون الطقس أفضل ومستوى مياه النهر مرتفعًا.

وأوضح أن تذاكر رحلتان مقررتان في عام 2024 قد بيعت بالفعل.

ويُذكر أنّ التصاميم الداخلية للسفينة استوحيت من أعمال الرسّام الألماني جوزيف ألبرز، في القرن العشرين.

نظرة داخل جناح سفينة MV Ganga Vilas. , plain_text Credit: Courtesy Antara Cruises

ويعد الإبحار بمثابة وسيلة للوصول إلى مزيد من الوجهات الريفية، التي لا تقع فيها على مطار رئيسي أو طريق سريع. ويمكن أن تجلب إيرادات سياحية تشتد الحاجة إليها في تلك المجتمعات أيضًا.

لكن، هناك بعض المشاكل التي تعيق قطاع السياحة.

تستمر أنهار الهند، وتحديدًا نهر الغانج، في معاناتها من التلوث الشديد. ويؤثر ذلك على الحياة اليومية لملايين الهنود، لا سيّما ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في مراكز حضرية مكتظّة بالسكان، مثل فاراناسي.

وفي عام 2014، أطلقت الحكومة مبادرة البعثة الوطنية الجارية لتنظيف نهر الغانج. ويبقى هدفها حلّ أزمة التلوث في أطول نهر في البلاد.

زيادة فرص السياحة البحرية

ووفق ما نشر في صحيفة إيكونوميك تايمز، يوجد 8 سفن سياحية نهرية في الهند قادرة على السفر بين مدينتي فاراناسي وكلكتا.

وتسعى الهند إلى زيادة فرص السياحة البحرية النهرية، حيث يتم بناء 10 محطات لسفن الركاب على طول الممر المائي الوطني 2.

وقال صديقي لـCNN إنّ خطط الشركة المستقبلية تتجاوز الأنهار. ومشروعهم التالي هو تجربة الإبحار في كشمير، وهي منطقة جغرافية متنازع عليها بين الهند وباكستان.