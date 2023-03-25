هل تعلم أن أحد أفضل المطاعم الصينية بالعالم يقع في طوكيو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقّق الشيف الياباني، تومويا كاوادا، إنجازًا لم يحقّقه أي صاحب مطعم آخر من قبل.. فقد أسّس المطعم الصيني الوحيد في العالم الحائز على ثلاث نجوم ميشلان، في مدينة غير ناطقة بالصينية.

ويقع مطعم "سازينكا"، الذي لاقى شهرة سريعة، داخل منزل دبلوماسي سابق في منطقة سكنية راقية وهادئة.

وحصل على نجمتين من دليل ميشلان في العام 2017. وتمت إضافة نجمة أخرى في العالم 2020، ليستمر بالحفاظ على ثلاثتهم خلال السنوات التي تلت ذلك.

افتتح الشيف تومويا كاوادا مطعم "سازينكا" في العام 2017. Credit: Maggie Hiufu Wong/CNN

وهناك 7 مطاعم صينية أخرى في العالم حاصلة على ثلاث نجوم ميشلان، وهي موجودة في هونغ كونغ، وماكاو، وتايبيه، وبكين.

وحصل مطعم كاوادا، الذي يقع في مدينة طوكيو، على المركز الحادي عشر في قائمة أفضل 50 مطعمًا في آسيا عام 2022، وهو ثاني أهم مطعم صيني في القائمة.

ويقول الطاهي المتواضع عن إنجازاته: "لم أصل إلى هناك بعد".

وتابع: "مرّت 6 سنوات فقط.. أنا متأكد أننا نستطيع تقديم طعام وخدمة أفضل لعملائنا".

ويعقد الفريق اجتماعات يومية متعددة، كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق تلك الأهداف.

يقع المطعم داخل منزل دبلوماسي سابق في منطقة سكنية راقية. Credit: Courtesy Sazenka

وتعد القائمة التي أنشأها كاوادا لمطعم "سازينكا" بمثابة حلم يتحقق.

ويذكر أنه وقع في حب الطعام الصيني عندما كان يبلغ من العمر 5 سنوات، حيث اصطحبه والداه إلى أحد المطاعم في محافظة توتشيغي اليابانية.

وقال: "تأثرت كثيرًا به إلى درجة أنني قررت أن أصبح طاهيًا في المطبخ الصيني مستقبلًا".

صورة تعكس أحد أطباق مطعم "سازينكا". Credit: Courtesy Sazenka

وعندما بلغ 18 عامًا، حصل على وظيفة داخل مطبخ Azabu Choko، وهو مطعم سيشواني مغلق حاليًا في طوكيو.

وعمل هناك لمدة عشر سنوات قبل أن ينتقل إلى المطبخ الياباني، ويتدرّب تحت إشراف الشيف سيجي ياماموتو من مطعم RyuGin لمدة خمس سنوات.

يقول كاوادا إن مطبخ "سازينكا" يمكن مقارنته برمز yin-yang. Credit: Maggie Hiufu Wong/CNN

وكان كاوادا يزور الصين على مرّ السنوات للاستمتاع بطبيعتها وتعميق فهمه لمطبخها.

ففي عام 2017، بدأ بتطوير نسخته الخاصة من المطبخ الصيني، وأنشأ مطعم "سازينكا".

ويعتبر كاوادا أن الطعام أكثر من مجرد نشاط، لكنه "طريقة جميلة لنشر السلام".

ومن وجهة نظره، يعود كل شيء إلى رمز yin-yang Taiji.

ويقول: "إذا كان المطبخ الياباني أسودًا وكان المطبخ الصيني أبيضًا، فإن دمج الإثنين سيشكل دائرة رمادية"، مشيرًا إلى أنه بدلاً من ذلك، يجب أن يتعايش المطبخان مثل النقطتين البيضاء والسوداء في رمز Yin-Yang .

ويشير كاوادا إلى الطعام الياباني على أنه مطبخ حقق هذا الهدف من خلال دمج تقنيات الطهي ومكونات ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.