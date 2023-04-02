"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية عبر السنين في البحرين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تكاد تسمع صدى الآذان، وأحاديث الصّائمين، وأصوات الصحون، والملاعق عند النّظر إلى هذه الصّور الزّاهية للمصوّر البحريني، مصطفى عبدالهادي.

ووثّق عبدالهادي، الذي يهوى تصوير المناسبات الدينيّة والثّقافيّة، هذه المشاهد الرّمضانيّة على مدى أعوامٍ متفرّقة قبل جائحة فيروس كورونا وخلالها.

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
وثق المصوّر البحريني، مصطفى عبدالهادي، هذه المشاهد الرمضانيّة خلال أعوام متفرّقة. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

ورأى المصوّر أنّ لشهر رمضان "سحرٌ مختلف"، موضحًا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن "الحياة تدّب في مختلف أرجاء البلاد بعد آذان المغرب، إضافةً لطقوس وجبة الإفطار، وتكثر الزّيارات بين الأقارب والأصدقاء، كما تفتح المجالس أبوابها في كل مكان".

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
تتمتّع هذه الفترة بـ"سحرٍ مختلف"، بحسب عبدالهادي. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

وفي صوره الزّاهية، يمكن رؤية جانب من التّحضيرات لوجبة الإفطار المُنتظرة، وذلك عبر أطباقٍ مملوءة بسخاء تتكوّن من الأرز واللحم، إضافة إلى الفاكهة أيضًا.

ومن خلال صور شاملة مُلتقطة من زاوية مرتفعة، وثّق البحريني الأشخاص وهم يجلسون حول سُفرة الطّعام بانتظام بشكلٍ يُذكّرك بنمطٍ فسيفسائي متكرّر، ويوحي بالانسجام.

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
تعود الحياة مجدّدًا بعد الإفطار. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

كما حرص البحريني على تصوير الشّعائر الدينيّة في المساجد، موثّقًا بذلك الجانب الرّوحي لهذا الشهر المقدّس للمسلمين.

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
التُقِطت هذه الصور في العاصمة المنامة، ومنطقة العدلية. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

وستذكّرك بعض هذه الصّور بالفترة التي اجتاحت فيها جائحة فيروس كورونا العالم منذ وقتٍ ليس ببعيد، وذلك عند رؤية الكمامات، وسجادات الصلاة المرتّبة بطريقة تضمن التّباعد الاجتماعي للوقايةً من انتشار العدوى.

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
صورة مُلتقطة أثناء تطبيق تدابير كورونا الوقائيّة. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

وفي عام 2020، كان عبدالهادي من ضمن العديد من المصورين الذين وثّقوا المناطق المزدخرة بالأشخاص عادةً خلال فترات الإغلاق أثناء انتشار فيروس كورونا.

"سحر مختلف".. مصور يوثق ألوان رمضان الزاهية في البحرين
وثّق المصوّر الجانب الرّوحي لرمضان أيضًا. Credit: MUSTAFA ABDULHADI

ومن خلال عدسته، أظهر المصوّر جانبًا غير مألوف لسوق المنامة الذي غالبًا ما يكون مليئًا بالسّكان والسّياح على حدٍ سواء.

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