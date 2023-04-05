كيف أصبحت أبوظبي وجهة المطاعم الراقية الناشئة في الشرق الأوسط؟

داخل مقهى لطيور البوم في أبوظبي.."الأول" من نوعه بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في وقت سابق من هذا العام، شهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي استضافة النسخة الثانية من جوائز "أفضل 50 مطعمًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، ما ساهم في تسليط الضوء على مشهد الطعام الفاخر في الإمارة بالإضافة إلى تكريم أفضل إبداعات الطهي في المنطقة.

وبرزت المطاعم من 14 مدينة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع الكشف عن المطعم الفائز هذا العام، وهو مطعم "أورفلي بروز بيسترو"، الذي تأسس بدبي في عام 2021، من قبل ثلاثة أشقاء من مدينة حلب السورية.

ويُعد كرم الضيافة عنصرا أساسيا في الثقافة العربية حيث تتم مشاركة المأكولات المحلية العطرية، وغالبًا ما يطغى طعم الزعفران والكركم والقرفة وغيرها من التوابل العطرية الأخرى، جنبًا إلى جنب مع المكسرات والفاكهة المجففة، في اليخنات والصلصات التقليدية.

وتنتشر في إمارة أبوظبي العشرات من المطابخ العالمية، مثل المطابخ البيروفية والتايلاندية، والفرنسية، واليابانية، والهندية، والإثيوبية.

وكان مطعم "كويا أبوظبي" في جزيرة المارية ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا، والذي يقدم المأكولات الأمريكية اللاتينية المعاصرة مع تأثيرات شرق آسيا.

وفيما يلي 7 من أفضل وجهات الطعام في أبوظبي

مرتابان من هيمانت أوبروي

البرياني يعد أحد الأطباق المميزة لدى مطعم مرتابان . Credit: Chris Dwyer

وتُظهر الصور المؤطّرة بفخر خارج مطعم مرتابان بعض الأسماء الشهيرة التي تناولت طعام الشيف الشهير هيمانت أوبيروي على مرّ السنين، بما في ذلك ما لا يقل عن أربعة رؤساء للولايات المتحدة وهم: بيل كلينتون، وجورج بوش الأب، وجورج بوش الإبن، وباراك أوباما.

وسُمي المطعم بهذا الاسم نسبة إلى جرة فخارية يتم فيها تقديم أحد الأطباق المميزة مثل كاري لحم الضأن، والأرز البرياني، المعطّر برائحة الهيل.

ويُعد كل من طبق العدس الأسود الكريمي المطبوخ ببطء والمسمى "dal makhani" وطبق "raita"، وهو عبارة عن خيار بارد مع صلصة الزبادي بالنعناع، بمثابة مقبلات مثالية.

وتشمل المفاجآت الأخرى ضمن قائمة الطعام الهندي التي يُطلق عليها أوبيروي اسم "الكلاسيكية المعاصرة" الحلوى الفرنسية الكلاسيكية كريم بروليه، المحضّرة مع الشاي الهندي الشهير، ماسالا تشاي.

ويُعد المطعم واحدا من العديد من وجهات الطعام الرئيسية داخل فندق قصر الإمارات.

بيروت سور مير

مطعم بيروت سور مير متخصص في المطبخ اللبناني. Credit: Chris Dwyer

ويعني اسم المطعم باللغة العربية "بيروت على البحر". ويقع هذا المطعم على ممر أنيق يطل على المياه الفيروزية والرمال البكر لجزيرة السعديات.

ومع تصميمات داخلية نابضة بالحياة وموسيقى تصويرية غير تقليدية، يتخصص المطعم الساحلي في التنوع الرائع للمأكولات اللبنانية.

ومن بين الأطباق النباتية المبهرة المنتشرة في لبنان، تزيّن سلطة الباذنجان المحمص بدبس الرمان بينما يعلوها قطع من جبن الحلوم المشوي، مع التين الحلو والحامض، وعسل الليمون، والزعتر.

وتتوفر خيارات مناسبة لمحبي اللحوم، مثل لحم الخروف المشوي مع الجوز والطماطم، أو الدجاج المشوي المتبل بالليمون والثوم.

تين

Credit: Courtesy Tean/Jumeirah at Saadiyat Island Resort

وفي منتجع جميرا بجزيرة السعديات يُعد المطعم، وجهة مريحة للاحتفال بنكهات بلاد الشام.

ويقع المطعم على مقربة من البحر، لذا ليس من المستغرب أن المأكولات البحرية تبرز ضمن قائمة الطعام داخل هذا المطعم الفسيح.

وإذا كنت من عشاق الحمص، فهناك 10 إصدارات رائعة للاختيار من بينها، بما في ذلك الحمص بالشمندر، والحمص بالأفوكادو.

وتشمل الأطباق المميزة الأخرى طبقًا تركيًا يحمل اسم "الإمام بايلدي"، ويتكون من لحم البقر والباذنجان المدخن والطماطم.

ولا يجب تفويت التخصصات الإماراتية المحلية بما في ذلك مجبوس الروبيان، وهو طبق أرز يحظى بشعبية كبيرة مع المكسرات والتوابل المحلية.

تورتل باي بار أند غريل

يوجد لحم الضأن الأسترالي الذي يتم تغذيته بالحبوب ضمن قائمة طعام تورتل باي بار أند غريل Credit: Chris Dwyer

ويطل المطعم، الذي يحمل اسم أنواع السلاحف الموجودة في أبوظبي، على مسبح واسع في منتجع السعديات روتانا وتحيط به أشجار النخيل.

ويختص المطعم بتقديم مأكولات الممطبخ الياباني، مثل التونة المقرمشة مع المكونات الحمضية لليوزو وصلصة الصويا والهالابينو، أو أطباق السوشي النيجيري والماكي.

ميزلاي

يقدم مطعم ميزلاي نافذة حقيقية على ثقافة الطهي العربية. Credit: Chris Dwyer

ويقع مطعم ميزلاي ضمن النطاق المذهل والأجواء الأنيقة لقصر الإمارات، ويذّكر تصميمه بالخيمة البدوية، ويوفر نافذة حقيقية على ثقافة الطهي العربية.

وتتميز الأطباق من جميع أنحاء الشرق الأوسط بمكونات مستوحاة من البحر، والصحراء، والجبل، وحتى الواحات.

وتمتلئ الطاولات بأطباق صغيرة سخية من المَازّة، بما في ذلك التبولة، وسلطة الفتوش المقرمشة مع قطع من خبز البيتا المقلي، والحمص الناعم.

وتشمل المقبلات المستوحاة من المنطقة كرز الكباب السوري مع صلصة الكرز، أو مشاوي عربية مشكّلة، أو طبق مأكولات بحرية متنوع.

ويتمثل طبق الحلوى المميز ببقلاوة الفستق التي تتكون من معجنات الفيلو الشهيرة مع الجوز وشراب العسل، مع إضافة المثلجات المصنوعة من حليب الإبل - ولمسة من ورق الذهب.

نادي شاطئ السعديات

يعد نادي شاطئ السعديات ملاذا رائعًا للاسترخاء وتناول الطعام بأناقة. Credit: Chris Dwyer

ويُعد نادي شاطئ السعديات بمثابة الملاذ الأمثل لأولئك الذين يسعون إلى تجارب الاسترخاء على طول شواطئ الخليج، حيث تنتشر العديد من حمامات السباحة.

ويتواجد عدد من المطاعم والصالات للاختيار من بينها. ويحتفي مطعم سفينة بنكهات البحر الأبيض المتوسط في أجواء مريحة وأنيقة.

ويبرز طبق المعكرونة بالروبيان، وبلح البحر، والحبار الصغير، والبطلينوس، بينما يُعد طبق الأرز الإسباني الباييلا ترجمة رائعة للطريقة الإسبانية الكلاسيكية.

مطعم ال. بي. إم

تتوفر أطباق البحر الأبيض المتوسط المستوحاة من الريفيرا الفرنسية ضمن قائمة الطعام بمطعم ال. بي. إم. Credit: LPM

ويُعتبر مطعم "ال. بي. إم" منذ انطلاقته في عام 2017، مكانًا مفضلًا بين السكان المحليين والزوار على حد سواء، وذلك بفضل تصميماته الداخلية الأنيقة والمريحة.

ويقدم المطعم أطباق طعام مميزة مثل القريدس مع الزيتون، وعصير الليمون، والبصل، وتارت الأنشوجة الذي يتخذ اسم "pissaladière"، وشرائح لحم الضأن مع كافيار الزيتون والباذنجان.

ويقع مطعم "ال. بي. إم" في جزيرة المارية النابضة بالحياة، وتتواجد فروعه في لندن، ودبي، وميامي، وهونغ كونغ.