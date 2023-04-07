إليك قائمة بأفضل مدن العالم من حيث شبكات النقل العام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تهيمن أوروبا وآسيا على قائمة جديدة لأفضل مدن العالم من حيث شبكات النقل العام.

واستطلعت مجلة "تايم آوت" آراء 20 ألف شخص في 50 مدينة لمعرفة شعورهم حيال أنظمة النقل الجماعي المحلية الخاصة بهم.

وشملت المراكز العشرة الأولى، من أصل 19 مدينة مدرجة، وجهات مختلفة من آسيا وأوروبا.

وكان المركز الأول من نصيب مدينة برلين الألمانية.

وجاء أعلى مركز من أمريكا الشمالية، وتحديدًا مدينة نيويورك، في المرتبة 15، ولم يتم تمثيل أي قارات أخرى.

ورغم أن هذا الاستطلاع شارك فيه المقيمون فحسب، إلّا أن القائمة تعتبر مفيدة للمسافرين أيضًا.

ماذا يجعل وسائل النقل رائعة؟

تشمل وسائل النقل العام كلًا من مترو الأنفاق، والقطارات فوق الأرض، والحافلات، والترام، وحتى العبّارات.

وكان يجب الموافقة على سهولة التجول عبر وسائل النقل الجماعي، بنسبة لا تقل عن 80 ٪، حتى يتم إدراج المدينة في قائمة "تايم آوت".

ووفقًا لبيانات "تايم آوت"، كان لدى 97٪ من سكان برلين أشياء إيجابية ليقولوها عن البنية التحتية للنقل الجماعي في مدينتهم، مشيدين بموثوقيتها وأمانها.

ولكن، هناك عوامل أخرى يجب مراعاتها عند السفر بالقطار أو الحافلة، ألا وهي الجماليات.

واحتلت ستوكهولم المرتبة السابعة، حيث تميزت العديد من محطاتها بتصميمات ملونة ودرامية، ما جعلها تحمل لقب "أطول معرض فني في العالم".

وتتميز القطارات الشهيرة فوق الأرض في هونغ كونغ، والمعروفة محليًا باسم "دينغ دينغز"، بلون خاص بها.

وتمت الإشادة بأنظمة النقل الاجتماعي لـ7 وجهات آسيوية من أصل 19 مدينة.

وقدمت مدينة مومباي الهندية مؤخرًا تطبيق Chalo Pay، تستطيع من خلاله حجز تذاكر العبور، ودفع ثمنها، دون الحاجة إلى حمل النقود.

ولكن، احتلت طوكيو المرتبة الثالثة، وهي أعلى مرتبة من بين الوجهات الآسيوية الأخرى.

وتمت الإشادة بوسائل النقل الجماعي في المدينة لكونها جيدة الصيانة وفعّالة وسهلة التنقل، حتى بالنسبة لغير الناطقين باللغة اليابانية.

ونالت العديد من المدن الأوروبية الثناء بسبب وجود نظام دفع موّحد لتغطية مجموعة متنوعة من أشكال التنقل.

ففي كوبنهاغن، يمكن أن تشمل التنقلات المنتظمة سيارات الأجرة المائية التي تنقل المسافرين عبر الميناء.

وتستطيع أيضًا التنقل بسهولة كبيرة بين الحافلات والقطارات والترام، في أمستردام، التي احتلت المرتبة العاشرة.

وفيما يلي، إليك قائمة بأفضل مدن العالم من حيث وسائل النقل العام: