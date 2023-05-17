نيجيرية تطهو لـ100 ساعة من دون توقف.. ما السبب؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت الشيف النيجيرية، هيلدا إيفيونغ باسي، رمزًا وطنيًا بعد قضائها 100 ساعة متواصلة في إعداد أصناف مختلفة من الطعام، بهدف تحطيم الرقم القياسي العالمي.

وبدأت الشيف، وهي تُعرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم "هيلدا باسي"، الطبخ يوم الخميس واستمرت حتى يوم الإثنين.

وصنعت أكثر من 55 وصفة، وأكثر من 100 وجبة بغية عرض أفضل المأكولات النيجيرية في جلسة المطبخ الماراثونية.

ولا يزال يتعين على لجنة "غينيس" للأرقام القياسية أن تؤكد أنّ جميع معاييرها التزمت بها باسي، وما إذا كانت ستصبح صاحبة الرقم القياسي الجديد.

وكان الشيف الهندي لاتا توندون سجّل رقمًا قياسيًا جديدًا عام 2019، وهو 87 ساعة و45 دقيقة، من قبل، ونشر رسالة دعم لباسي خلال محاولتها.

وأخبرت باسي CNN أنها تشعر بحماس كبير لأنها ترغب بوضع الطعام النيجيري على الخريطة.

وقالت: "المطبخ النيجيري الأفضل على الإطلاق.. كلما نشرت مزيدًا من الوصفات، زاد عدد الأشخاص الذين يرغبون بتذوقها".

وتابعت: "مأكولات المطبخ النيجيري مريحة للغاية".

ورغم قلة النوم طوال فترة الطهي في لاغوس، ظلت معنويات باسي مرتفعة.

ويمكن رؤيتها وهي ترقص وتلوّح لمعجبيها، الذين زاد عددهم بشكل كبير.

وقال رجل يدعى أودواك أوبونغ لـCNN إنه استقل رحلة بالحافلة طوال الليل، وسافر مئات الكيلومترات لزيارة باسي في لاغوس.

وأوضح: "قدت السيارة 12 ساعة لدعم أختي، وصديقتي.. إنها رائعة حقًا".

وقام العديد من المشاهير، بينهم الموسيقي تيوا سافاج والسياسيون المحليون، بزيارة باسي خلال تحدي الطبخ.

وأخبرت باسي CNN أنها كادت أن تستسلم في اليوم الأول، لكن بعد تجاوز الرقم القياسي السابق، قررت أن تصل إلى 100 ساعة.

وقالت: "كان اليوم الأول الأصعب.. أشعر أنّ معجزة حدثت وبطريقة ما وصلت إلى هنا.. كان الدعم لا يصدق".