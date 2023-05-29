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السعودية تطلق ختمًا خاصًا على جوازات السفر تزامنًا مع مهمة الفضاء

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، وبالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، ختمًا خاصًا تحت مسمى "السعودية نحو الفضاء"، بحسب ما ذكره بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأحد، وذلك تزامنًا مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

ووفقًا لما ذكره البيان، سيكون الختم متاحًا للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.

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ووصلت رائدة الفضاء السعودية، ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية، عندما انطلقا معًا في وقتٍ مبكر من 22 مايو/أيار، وذلك كجزء من مهمّة مدّتها 8 أيام تقريبًا.

وانطلقت الرحلة من مركز كينيدي للفضاء بالولايات المتحدة.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة "السعودية نحو الفضاء" لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية، وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية، ولتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

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