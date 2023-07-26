الكشف عن 10 نقاط ساخنة لهجوم أسماك القرش في العالم

بعد إثارته تفاعلًا.. فيديو يوضح لك كيف تتجنّب التعرّض لهجوم أسماك القرش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في هذا الوقت من العام، تتصدر أخبار أسماك القرش عناوين الصحف والأخبار.. ففي جزيرة لونغ آيلند الأمريكية، تم رصد ما لا يقلّ عن 50 سمكة قرش. كما شوهدت أسماك القرش وهي تسبح بالقرب من مرتادي أحد شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية.

ويُعرض "أسبوع أسماك القرش" في الفترة بين 23 يوليو/ تموز و29 يوليو/ تموز على قناة "ديسكفري".

ويهدف إلى زيادة الوعي حول هذه الكائنات البحرية المفترسة، والتي تعتبر أساسية لصحة المحيط.

ولم يكن هناك سوى 57 هجومًا مؤكدًا لأسماك القرش العام الماضي. وكانت 5 من بين هذه الهجمات قاتلة.

ومع ذلك، هناك بعض الأماكن التي تُعتبر بمثابة نقاط ساخنة لهجوم أسماك القرش في العالم.

دعونا نلقي نظرة على المواقع التي شهدت أعلى المعدلات لهجوم أسماك القرش بين العامين 2012 و2021، والأسباب التي جعلتها تتحول إلى مناطق ساخنة.

فلوريدا (259 هجومًا)

في مقاطعة فولوسيا، فلوريدا، سيكون وقت الذروة لهجوم أسماك القرش ما بين الساعة الـ2 ظهرًا والـ3 ظهرًا، في شهر سبتمبر/أيلول، وتحديدًا لراكبي الأمواج، وفقًا لم ذكرته إحصائيات ملف هجوم القرش الدولي (ISAF).

وتُعرف فولوسيا بكونها "عاصمة لهجوم أسماك القرش في العالم". ويُعد شاطئ نيو سميرنا، تحديدًا، مركزًا لنشاط أسماك القرش.

أستراليا (143 هجومًا)

في العام 2022، وقعت 9 حوادث غير مبررة في أستراليا: أربعة في ولاية نيوساوث ويلز، وأربعة في ولاية أستراليا الغربية، وحادثة واحدة في ولاية فيكتوريا.

وراكبو الأمواج هم من أكثر الضحايا لهجوم أسماك القرش، إذ يقول جافين نايلور، مدير برنامج فلوريدا لأبحاث أسماك القرش: "حاول تجنب رشّ الماء على السطح، لأنه يوّلد أصواتًا تذكرها بالأسماك الفريسة".

هاواي (76 هجومًا)

تعتبر ماوي ثاني أكبر جزر هاواي، لكنها الأكثر حيوية عندما يتعلق الأمر بهجوم أسماك القرش.

ويعود السبب بشكل أساسي إلى تضاريسها الفريدة أسفل الماء.

وتتميز بموائل الجروف البحرية المعزولة، والتي تعتبر جذّابة بشكل خاص لأسماك قرش النمر.

جنوب إفريقيا (29 هجومًا)

شهدت جنوب إفريقيا 29 هجومًا غير مبررًا لأسماك القرش بين العامين 2012 و2021. وكانت 6 من بينها قاتلة.

وأشارت ISAF إلى أنه من الصعب جدًا تحديد الأنواع المتورطة في الهجوم بسبب تشتت انتباه الضحايا. ولكن تبقى أسماك القرش البيضاء من بين الأنواع الأكثر شيوعًا.

كارولينا الجنوبية (45 هجومًا)

ولم تكن أي من الهجمات الـ45 غير المبررة قاتلة.

وقال نيل هامرشلاغ، مدير برنامج أبحاث أسماك القرش والمحافظة عليها في جامعة ميامي روزنستيل، لشبكة CNN: "إذا كنت ذاهبًا إلى المحيط، يجب عليك أن تفترض أنك قد تصادف سمكة قرش بصرف النظر عن مكانها وزمانها".

وتابع: "لحسن الحظ، البشر ليسوا ضمن القائمة، ولحسن الحظ أيضًا، تميل أسماك القرش إلى تجنب البشر".

كاليفورنيا (29 هجومًا)

وتُعتبر مدينة سان دييغو نقطة ساخنة لهجمات أسماك القرش في كاليفورنيا، مع وقوع 20 هجومًا غير مبرر لأسماك القرش منذ العام 1926.

كارولينا الشمالية (31 هجومًا)

تتواجد الكثير من الشواطئ في مقاطعة برونزويك، وبالتالي ليس من المستغرب أن تُسجّل هناك أكبر عدد من الهجمات، 17 من بينها منذ العام 1935.

وتقع المياه الساحلية لولاية كارولينا الشمالية على طريق هجرة مهم للأنواع البحرية، ما يعني أن غالبية أنواع أسماك القرش التي تعيش على الساحل الشرقي للولايات المتحدة ستمر من ذلك المكان في وقت ما من العام.

جزيرة لا ريونيون (19 هجومًا)

شهدت الجزيرة 8 هجمات مميتة بين العامين 2012 و2021.

وتُعتبر هذه الجزيرة واحدة من أكثر الأماكن دموية على وجه الأرض من حيث مواجهات البشر مع أسماك القرش.

البرازيل (10 هجمات)

وتشير دراسة أجرتها المجلة الدولية لعلوم المحيطات وتربية الأحياء المائية، في أبريل/ نيسان 2023، إلى أن الحكومة المحلية تتطلع إلى تمويل البحث العلمي للتحقيق في "العدد الهائل من هجمات أسماك القرش غير المبررة، التي بدأت تظهر فجأة في المياه الشاطئية لبيرنامبوكو" منذ التسعينيات.

جزر البهاما (5 هجمات)

تُعتبر أسماك القرش الحاضنة من الأنواع غير العدوانية، وهي سهلة الانقياد، ما يعني أنك تستطيع السباحة معها كنشاط سياحي شهير في جزر البهاما.

ولكنها كائنات بحرية كبيرة، حيث يصل طولها إلى 14 قدمًا.

وكما هو متوقع فيما يرتبط بالكائنات البرية، فإن الهجمات قد تحدث في حالات نادرة جدًا.