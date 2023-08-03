نصائح تساعدك على كيفية التخطيط لقضاء إجازة سلسة مع أصدقائك

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يجب أن تكون عُطلتك مع الأصدقاء بمثابة فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع معهم، والاسترخاء بعيدًا عن مشاغل الحياة وروتينها الممل.

لكن، قد يكون التنسيق صعبًا أحيانًا مع مجموعة كبيرة من الأصدقاء.

لذلك، نُقدم لك بعض النصائح المهمة من أجل التخطيط لرحلة سلسة وممتعة قدر الإمكان.

فكّر جيدًا بالمدعوّين

بداية، يجب أن تُفكّر في الأشخاص الذين ترغب بدعوتهم. وقد تكون المجموعة التي تسافر معها دومًا، أو مجموعة من الأصدقاء الذين لطالما رغبت بالسفر معهم.

وإذا كنت تُنسق لرحلة تقوم بها مع أصدقاء من مراحل مختلفة من حياتك، فيجدر بك التفكير في ديناميكية المجموعة المحتملة.

على سبيل المثال، قد يكون لديك أصدقاء يُفضّلون التنزه سيرًا على الأقدام، أو ممارسة المغامرات في الهواء الطلق، فيما يهوى آخرون زيارة المدن وحاناتها.

لكن، بشكل عام، كلما كان أصدقاؤك مُقرّبين من بعضهم، ازدادت احتمالية نجاح رحلتك.

ضع ميزانية والتزم بها

قد يكون الحديث عن ميزانية السفر أمرًا محرجًا، لكنه جزء لا يتجزأ من التخطيط للإجازة.

ماذا تفعل؟

احرص على تحديد ميزانية تكاليف الإقامة والسفر، في وقت مبكر. وتأكد من عدم وجود تكاليف إضافية مفاجئة لاحقًا.

وتقترح تشيلسي ديكنسون، مؤسسة موقع الويب Cheap Holiday Expert، البالغة من العمر 33 عامًا، إعداد "استمارة غوغل" بحيث يكشف الأشخاص عن مخاوفهم وميزانياتهم، من دون الإفصاح عن هويتهم.

وتابعت: "تقوم بشكل أساسي بإنشاء استبيان لأصدقائك".

اختر وجهتك ومكان إقامتك بعناية

بعد تحديد ميزانية السفر، يجب أن تُحدّد الوجهة التي ستزورها مع أصدقائك.

وستختلف الآراء عند السفر كمجموعة.

فهناك من يحلم بالتنزه في المضائق البحرية في النرويج. ومن وقع في حب جزيرة صقلية أثناء مشاهدة فيلم The White Lotus، وثمة من يرغب بالسفر إلى مدينة باليرمو الإيطالية بشدة.

وربما يحب بعض أفراد المجموعة فكرة قضاء الأمسيات في كوخ منعزل مع حوض استحمام ساخن، بينما يُفضّل آخرون الإقامة في فندق صاخب مع وجود حانة على سطحه.

وإذا كنت تسافر مع أصدقائك، فيجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجاتهم أيضًا.

وهذا لا يعني أن تتخلّى عن رحلة أحلامك، بل يجب أن تكون صريحًا معهم، حتى تكونوا جميعًا على وفاق.

وفي حال تم التصويت إلى وجهة قمت بزيارتها بالفعل، فتستطيع دومًا السفر مع مجموعة أخرى من الأصدقاء في وقت لاحق.

تعرّف على نقاط قوتك الفردية وديناميكية مجموعتك

يعتبر بعض الأشخاص منظمون بالفطرة. والبعض الآخر لديهم ملَكَة قراءة الخرائط. ويُحبّ بعض الأشخاص القيادة، بينما يحترف آخرون العثور على أفضل صفقات الطيران.

وستساعدك معرفة نقاط قوتك، وتلك الخاصة بأصدقائك، على تخطيط وتنظيم الإجازة بأكبر قدر ممكن من السلاسة.

خطط مسبقًا ولكن اترك مساحة للعفوية أيضًا

وبينما يكون التخطيط مفيدًا دومًا، فإنّ بعض أفضل لحظات السفر تحدث بشكل عفوي.

لذلك، احرص على عدم الالتزام بجدول زمني محدّد، بحيث تترك مجالًا للعفوية.

خصّص وقتًا لنفسك عندما تحتاج إليه

رغم قُربك من أصدقائك، إلّا أنك قد تتوق إلى قضاء بعض الوقت بمفردك خلال الرحلة.

على سبيل المثال، تستطيع شرب القهوة بمفردك أو حتى زيارة أحد المعالم التي تهتم برؤيتها وحدك.

قدّر اللحظة

يمكن أن يصبح السفر مع أصدقائك أكثر صعوبة مع مرور السنين، حيث تتراكم التزامات الحياة ويصبح الناس أكثر استقرارًا في منازلهم ووظائفهم.

لذلك، احرص دومًا على تقدير هذه اللحظات الثمينة، وتذكّر الوقت الجميل الذي قضيته مع أصدقائك.