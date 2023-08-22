دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيف ميشيل رو جونيور أنّ مطعمه "Le Gavroche" الحائز على نجمتي "ميشلان" في لندن، سيُغلِق أبوابه نهائيًا في يناير/كانون الثاني.

في بيان صدر الأسبوع الماضي، أعلن رو، وهو شخصيّة تلفزيونيّة إنجليزيّة فرنسيّة، عن قراره بإغلاق مطعمه الفاخر الذي افتتحه والده، ألبرت رو، مع عمّه ميشيل رو، قبل 56 عامًا، وذلك بهدف قضاء المزيد من الوقت مع عائلته.

وظهر رو في برامج تلفزيونيّة مثل "Michel Roux's French Country Cooking"، و"Hell's Kitchen" للطاهي غوردن رامزي.

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وفي البيان، كتب رو جونيور التالي: "أعلم أنّ هذا سيشكّل صدمة للكثير منكم، لذا يُرجى معرفة أنّ هذا القرار لم يُتَّخذ بسهولة"، مضيفًا أنّه يرغب بـ"تخصيص وقت لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة".

وأكّد الشيف: "Le Gavroche يعني لي الكثير، ليس فقط لي ولعائلة رو، بل لفريق Gavroche الأوسع، وبالنسبة لكم ضيوفنا الذين أصبحوا بمثابة عائلة لنا على مدى أعوام عديدة".

وشرح رو أنّ نهاية عقد الإيجار الحالي للمنشأة الواقعة في مايفير أتاحت له "فرصة لتقييم المستقبل، والتفكير به"، مشيرًا إلى شعوره أنّ الوقت الراهن هو الأنسب "لطيّ الصفحة، والمضي قدمًا".

نهاية عصر

وأشار رو جونيور، الذي أدار المطعم الشهير منذ عام 1991، إلى أنّ "Le Gavroche" سيغلق أبوابه في ذروة نجاحه، وهو لا يزال محجوزًا بالكامل كل أسبوع.

وأضاف: "أتطلّع بشكلٍ خاص إلى الترحيب بأكبر عددٍ ممكن منكم خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وشدّد رو جونيور على أنّ المطعم "سيعيش" على شكل مطاعم منبثقة، وخلال مختلف الفعاليات، مُعترفًا بأنّ مشاعر مختلطة تنتابه بشأن قراره.

ويشتهر المطعم بأطباقه المميزة مثل "Soufflé Suissesse"، كما أنّه يُقدِّم قوائم تذوّق، إلى جانب قائمة انتقائيّة متنوّعة.

وسُمّي المطعم تيمنًا بإحدى شخصيات رواية "Les Miserables" (البؤساء) للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو.

وافتُتِح المطعم في ساحة "Sloane" عام 1968، وسرعان ما أصبح أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة "ميشلان"، وأول مطعم يحصد نجمة ثانية.

وفي عام 1982، بعد الانتقال إلى شارع "Upper Brook" في مايفير، أصبح "Le Gavroche" المطعم الأول الذي يحصد ثلاثة نجوم "ميشلان"، وهو أمر احتفظ به حتّى عام 1993.

وأكّد رو جونيو: "غيّر Le Gavroche وجه مشهد المطاعم في المملكة المتحدة، ولندن، وإرثه لا مثيل له".