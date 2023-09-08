ما سبب إغلاق الحديقة الوطنية الأكثر جفافًا في أمريكا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر وادي الموت المنتزه الوطني الأكثر جفافًا في الولايات المتحدة، حيث يصل متوسط تساقط الأمطار إلى 2.2 بوصة سنويًا. ويُعد المكان الأكثر سخونة على وجه الأرض.

وقد تتفاجأ عندما تعرف أن المنتزه مغلق لأكثر من أسبوعين، ولكن ليس بسبب الحرارة الشديدة التي نعاني منها هذا الصيف.

ويُعد إعصار "هيلاري" السبب الحقيقي وراء ذلك.

وقالت خدمة المنتزهات الوطنية في بيان صحفي: "تم العثور على أضرار جسيمة على الطرق الرئيسية في المنتزه، والعديد من الطرق مغطاة بالحطام".

تكرار أضرار الفيضانات

وتُعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحدث فيها هذه الأضرار.

وفي شهر أغسطس/ آب من العام 2022، أدى تساقط الأمطار إلى إغلاق المنتزه، بينما قام العمّال بإصلاح الطرق، والممرات، والمرافق.

واليوم، سيتم إعادة العمل على جميع هذه الإصلاحات.

وأوضحت خدمة المنتزهات الوطنية: "رغم إصلاح جميع الطرق المُعبّدة من أضرار الفيضانات التي حدثت في العام 2022، إلّا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في المناطق النائية، وقد تسببت هذه العاصفة الأخيرة في أضرار إضافية كبيرة".

وتابعت: "بالنظر إلى نطاق التأثيرات الناجمة عن العاصفة الاستوائية هيلاري، ليس لدينا حتى الآن جدول زمني لموعد إعادة افتتاح الطرق".

وإذا كنت تبحث عن ملاذ صحراوي في المنتزه الوطني، فيمكنك زيارة حديقة "شجرة جوشوا الوطنية" جنوبًا.