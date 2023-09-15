وجهات سعوديةوجهات سعودية

بين الرمال والمسطحات زمردية اللون.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية

سياحة
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على بُعد 150 كيلومترًا غرب عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تقبع بلدة القصب المعروفة بكونها "بلدة الملح والشّعراء"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقام المصور السعودي، فهد الحسين، بزيارة البلدة في عام 2021 بسبب حبه لاستكشاف المكان، وفقًا لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
تقع بلدة القصب على بعد 150 كيلومترًا تقريبًا غرب العاصمة السعوديّة، الرياض. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

وأكّد الحسين: "منذ صغري وأنا أسمع عن ممالح القصب، وأشتري الملح (المُستَخرج) من القصب.. وأحببت تصويرها وإبرازها في صور جميلة للمتابعين والناس أجمع".

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
حظيت البلدة بشهرة واسعة منذ 3 قرون بفضل إنتاجها للملح. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ووفقًا لما ذكرته "واس"، اكتسبت ممالح القصب في محافظة شقراء شهرةً واسعة على مستوى المملكة منذ 3 قرون، إذ أنّها ارتبطت بأجود أنواع الملح النقي الطبيعي متعدد الاستخدام، كما أنّها تُغطّي ثلث استهلاك المملكة من الملح الخشن.

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
وثق المصور فهد الحسين ممالح القصب في عام 2021. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ومن خلال مجموعة من الصور الجويّة الساحرة، تمكّن الحسين من رصد الألوان الساحرة التي تنطوي عليها عمليّة استخراج الملح، وذلك عبر إبراز تلال الملح البيضاء اللون، والتي تتباين مع الرمال البنية اللون، ودرجات من اللونين الأخضر والتركوازي أيضًا.

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
يمكنك رؤية الجرافات المستخدمة في عملية استخراج الملح في هذه الصورة. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ومنطقة القصب من مناطق الجذب السياحي للمواطنين والسياح الأجانب الذين يزورون المملكة، بحسب ما ذكرته "واس"، ويُعد استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي المنطقة.

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
جانب من الألوان الساحرة في مناطق استخراج الملح. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma
قد يهمك أيضاً

في السعودية.. ولادة أول مجموعة من المها العربي في براري نيوم منذ أكثر من مئة عام

وبدأت رحلة السعودي في التصوير الفوتوغرافي من عام 2005 عند توثيق رحلات سفره برفقة عائلته، ومن ثم عمل المصور على تطوير مهاراته في التصوير باستخدام طائرات الـ"درون".

بين الرمال والمسطحات الزمردية.. مشاهد ساحرة لـ"الذهب الأبيض" في السعودية
Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ويهتم الحسين بمشاركة مشاهد موثَّقة بزوايا جديدة مع متابعيه، كما أنّه يعشق توثيق الطبيعة أيضًا.

قد يهمك أيضاً

"صخرة المرآب".. كيف سمّت هذه المدونة الفنلندية تشكيلًا صخريًا غريبًا عثرت عليه بصحراء السعودية؟

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.