دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- على بُعد 150 كيلومترًا غرب عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تقبع بلدة القصب المعروفة بكونها "بلدة الملح والشّعراء"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقام المصور السعودي، فهد الحسين، بزيارة البلدة في عام 2021 بسبب حبه لاستكشاف المكان، وفقًا لما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

تقع بلدة القصب على بعد 150 كيلومترًا تقريبًا غرب العاصمة السعوديّة، الرياض. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

وأكّد الحسين: "منذ صغري وأنا أسمع عن ممالح القصب، وأشتري الملح (المُستَخرج) من القصب.. وأحببت تصويرها وإبرازها في صور جميلة للمتابعين والناس أجمع".

حظيت البلدة بشهرة واسعة منذ 3 قرون بفضل إنتاجها للملح. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ووفقًا لما ذكرته "واس"، اكتسبت ممالح القصب في محافظة شقراء شهرةً واسعة على مستوى المملكة منذ 3 قرون، إذ أنّها ارتبطت بأجود أنواع الملح النقي الطبيعي متعدد الاستخدام، كما أنّها تُغطّي ثلث استهلاك المملكة من الملح الخشن.

وثق المصور فهد الحسين ممالح القصب في عام 2021. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ومن خلال مجموعة من الصور الجويّة الساحرة، تمكّن الحسين من رصد الألوان الساحرة التي تنطوي عليها عمليّة استخراج الملح، وذلك عبر إبراز تلال الملح البيضاء اللون، والتي تتباين مع الرمال البنية اللون، ودرجات من اللونين الأخضر والتركوازي أيضًا.

يمكنك رؤية الجرافات المستخدمة في عملية استخراج الملح في هذه الصورة. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ومنطقة القصب من مناطق الجذب السياحي للمواطنين والسياح الأجانب الذين يزورون المملكة، بحسب ما ذكرته "واس"، ويُعد استخراج الملح المهنة الأولى لأهالي المنطقة.

جانب من الألوان الساحرة في مناطق استخراج الملح. Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

وبدأت رحلة السعودي في التصوير الفوتوغرافي من عام 2005 عند توثيق رحلات سفره برفقة عائلته، ومن ثم عمل المصور على تطوير مهاراته في التصوير باستخدام طائرات الـ"درون".

Credit: Fahad Alhussain/@fahadabdalrahma

ويهتم الحسين بمشاركة مشاهد موثَّقة بزوايا جديدة مع متابعيه، كما أنّه يعشق توثيق الطبيعة أيضًا.