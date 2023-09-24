رحلة لا يمكن تصورها.. أم تخوض مسارًا جبليًا لمدة 7 أشهر مع أطفالها الـ15

يمتد بين ولايات أمريكا.. تعرّف إلى مسار الأبلاش الشاق والأشخاص الذين "يغزونه"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- العديد من الطرق في الولايات المتحدة ليست سوى وسيلة فعّالة للوصول من النقطة "أ" إلى النقطة "ب".

ولكن في بعض الأحيان، تتلاقى الطرق والجمال الطبيعي في توازن متناغم حيث تصبح القيادة ممتعة وأهم حتى من الوصول إلى وجهتك.

وقد يكون ذلك صحيحًا بشكلٍ خاص في فصل الخريف مع تغير ألوان أوراق الشجر.

وإذا كنت ترغب في زيادة فرصتك لمشاهدة الأوراق بألوانها المتنوعة من البرتقالي والأحمر والبنفسجي والذهبي في ذروتها، فاطلع على خريطة توقعات الأوراق في الولايات المتحدة.

لكن لا تنس أن وقت مشاهدة الأوراق قد يعني أيضًا وقت ازدحام الطرق، لذا، قم بالتخطيط بشكل مناسب، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

أما بالنسبة للوجهات التي يمكنك زيارتها، فإليك 6 مسارات رائعة ذات مناظر طبيعية خلابة منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة القارية، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء الأخرى التي يمكنك رؤيتها والقيام بها عند التوقف.

مسار M-119، ولاية ميشيغان

M-119 هو طريق ذو مناظر خلابة في الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة السفلى في ميشيغان. وهو يعانق بحيرة ميشيغان ويعرف باسم "نفق الأشجار". Credit: PureMichigan

تشكّل "البحيرات العظمى" مناظر طبيعية رائعة. وتمتلك ولاية ميشيغان خطًا ساحليًا مطلاً على ثلاثة منها ، وهي: ميشيغان و"هورون" و"سوبيريور".

ويساعد ديفيد لورينز، نائب رئيس شركة Travel Michigan، في تضييق نطاق الخيارات، ويشيد بمسار M-119، الواقع بعيدًا في شمال غرب شبه جزيرة ميشيغان السفلى.

ويُعرف المسار باسم "نفق الأشجار"، ويبدأ الطريق خارج بدلة هاربور سبرينغز مباشرةً، ويمتد لمسافة 33.8 كيلومترًا شمالاً إلى بلدة كروس فيليج.

وقال لورينز إنّ المسار يعانق ساحل بحيرة ميشيغان، ويعرض "بعضًا من أوراق الأشجار الأكثر روعة في الولاية، والتي من المؤكد أنّها ستُسعد أي مسافر".

طريق نهر سالمون ذو المناظر الخلابة، ولاية أيداهو

أشجار أسبن الذهبية تزين أحد التلال في جبال ساوتوث بولاية أيداهو، فوق بحيرة ريدفيش. Credit: Anna Gorin/Moment RF/Getty Images

"هل كان ذلك حيوان موظ؟"، و"هل رأيت حيوان الإلكة للتو؟".

قد تطرح أسئلة كهذه مع رفاقك على طريق نهر سالمون، الذي اقترحته لوري ماكونيل، كبيرة اختصاصيي الاتصالات السياحية في Visit Idaho.

وأشارت ماكونيل في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى أنّ هذا الطريق السريع البالغ طوله حوالي 260 كيلومترًا "يمر عبر بعض من أكثر المناطق الوعرة والبعيدة في الولايات الـ48 السفلى، حيث يتبع نهر سالمون عبر غابات سالمون وتشاليس الوطنية، ويوفر الوصول إلى فرص رائعة لممارسة الأنشطة في الهواء الطلق".

أمّا بالنسبة للجانب المرئي، فقالت: "تظهر أشجار أسبن الكبيرة بألوان الخريف في اللونين الأصفر المحترق والذهبي، ولكن توقع أن تظهر الأشجار الأخرى باللونين الأحمر والبرتقالي".

مرتفعات "أبالاتشي" ذات المناظر الطبيعية الخلابة، ولاية ألاباما

في مينتون، ألاباما، تم بناء جسر Old Union Crossing Covered Bridge التاريخي في الأصل في عام 1863. Credit: Jacqueline Nix/iStock Editorial/Getty Images

إذا كنت تعتقد أن جمال جبال "أبالاتشي" قد تلاشى في شمال جورجيا، سيثبت هذا الطريق في الجزء الشمالي الشرقي من ولايات الجنوب العميق أنّك مخطئ تمامًا.

وأوضح جو تيري، محلل استراتيجي للتسويق الرقمي في وزارة السياحة في ألاباما، أنّ الطريق البالغ 128 كيلومترًا تقريبًا عبارة عن تلال ومتعرجة في بعض الأماكن، "ولكنه لا يُعد رحلة شاقة بشكلٍ عام".

وأضاف: "ستكون ألوان الخريف أكثر انتشارًا في الجزء الشمالي من المسار. المشهد جميل على طول الطريق".

الطريق السريع المؤدي إلى مسار "تاوس" صاحب المناظر الطبيعية الخلابة، نيو مكسيكو

تعد محطة Santuario de Chimayó في نيو مكسيكو جميلة وتاريخية على طول الطريق السريع المؤدي إلى تاوس ذات المناظر الطبيعية الخلابة. Credit: New Mexico True

من سيرغب في مغادرة مدينة سانتا فيه الساحرة؟ الأمر الوحيد الذي قد يجذبك للخروج من عاصمة الولاية هو الطريق السريع المؤدي إلى مسار "تاوس" ذو المناظر الطبيعية الخلابة، والذي يبلغ طوله 122 كيلومترًا.

وقالت نيكول باركر، مديرة العلاقات الإعلامية بوزارة السياحة في نيو مكسيكو، عبر البريد الإلكتروني، إنّ القيادة تستغرق حوالي ساعة و45 دقيقة دون توقف. لكنها اقترحت أن يخطط الأشخاص للبقاء لمدة نصف يوم على الأقل للاستمتاع بالطريق بشكلٍ كامل.

ويتعرج الطريق عبر الأراضي الوعرة الصحراوية، والتكوينات الجيولوجية البيضاء، والغابات المغطاة باللون الذهبي.

طريق "موهوك" ذو المناظر الخلابة، ولاية ماساتشوستس

يمر طريق موهوك ذو المناظر الخلابة عبر ولاية ماساتشوستس ذات الألوان الخريفية. Credit: haveseen/iStockphoto/Getty Images

ويمتد طريق موهوك البالغ طوله 111 كيلومترًا عبر ثلاث مقاطعات في شمال غرب ماساتشوستس، حسبما قاله بيتر توميل، رئيس جمعية موهوك للسياحة الإقليمية.

ويعد فصل الخريف من أفضل الأوقات للقيادة على ذلك الطريق "حيث تتراقص درجات اللون البرتقالي، والأحمر، والأصفر الزاهية على خط الأفق المار به"، وفقًا له.

وأشار إلى أنّ الطريق يمر أيضًا عبر "بلدات ماساتشوستس الساحرة، مرورًا بالأراضي الزراعية الشاسعة، ومجموعة واسعة من المطاعم، ومصانع الجعة، والمقاهي، والمعالم التاريخية الرائعة".

طريق "بلو ريدج" المشجر، كارولاينا الشمالية وفيرجينيا

تعد طاحونة مابري التاريخية الواقعة على طريق بلو ريدج المشجر في فيرجينيا مكانًا رائعًا للتوقف والتأمل. Credit: LaserLens/iStockphoto/Getty Images

يشق هذا الطريق الرائع المنحني طريقه عبر جبال "بلو ريدج"، وهو يبدأ في ولاية فرجينيا ويستمر حتى ولاية كارولينا الشمالية، ويبلغ طوله الإجمالي 755 كيلومترًا.

ويعد استخدام الطريق المشجر مجانيًا، ومفتوحًا على مدار 24 ساعة في اليوم، ما لم يتم إغلاق أجزاء منه بسبب ظروف الطقس، أو الانهيارات الأرضية، وهو خالٍ من الفوضى التجارية لانعدام اللوحات الإعلانية أو الشركات التجارية على طوله.