موقع بومبي الإيطالي الشهير يتحوّل إلى "متحف متناثر".. لماذا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كيف يمكنك جعل واحدة من أكثر المواقع الأثرية شهرةً في العالم أكبر؟ لا يسعك بناء المزيد منه لكن في الإمكان التنقيب بشكلٍ أكبر على مواقع أثرية أخرى في المكان عينه، إنما بتكلفة ضخمة.

لذلك مع تزايد أعداد السياح المتكدسين في الموقع، وجد الفريق الذي يقف وراء حديقة بومبي الأثرية خطة بديلة تتمثّل بتوزيع الزوار حول المواقع القديمة الأبعد، مع توفير تذاكر شاملة، وحافلات مكوكية بين المواقع.

وسيكون الموقع بمثابة حديقة أثرية متناثرة تضم المناطق الأثرية في بومبي ذاتها، بالإضافة إلى الفلل في بوسكوريال القريبة، وأوبلونتيس (في مدينة توري أنونزياتا الحديثة) وستابيا، في كاستيلاماري دي ستابيا.

ستنقل الحافلات الزوّار إلى مواقع تشمل فيلا "سان ماركو" في كاستيلاماري دي ستابيا. Credit: Bildagentur-online/Universal Images Group Editorial/Getty Images

وخلال زيارة إلى بومبي الأسبوع الماضي، وصف وزير الثقافة الإيطالي، جينارو سانجيوليانو، المشروع بكونه "متحفًا متناثرًا" أثناء الحديث مع الصحفيين، وقال بإنّه "برنامج لتعزيز المستدام للمواقع الأثرية في الحديقة (الأثرية)، والمنطقة المحيطة بها".

وتشكل هذه المواقع بالفعل جزءًا من متنزه بومبي الأثري، لكن حتّى الآن، تم إصدار التذاكر لها بشكلٍ منفصل.

كما أنّها متباعدة نسبيًا، إذ تمتد مواقع الحديقة على مسافة 8 أميال (13 كيلومترًا تقريبًا)، مع توفّر القليل من وسائل النقل العام بالنسبة لبعضٍ منها.

سيكون الموقع بمثابة حديقة أثرية متناثرة. Credit: DeAgostini/Getty Images

وتمت تجربة خدمة نقل مكوكية حول المواقع الأثرية تُدعى "Pompeii Artebus" في عام 2021.

ويعني عدم إمكانيّة الوصول إليها أنّ عدد الزوار منخفض.

وفي حين زار حوالي 4 ملايين شخص بومبي نفسها عام 2019، تمكن 55 ألف فقط من رؤية الفيلا "أ" (ويُعتَقد أنّها كانت ملكًا للإمبراطور نيرون وزوجته الثانية، بوبايا سابينا التي قتلها) في أوبلونتيس.

ووصل 52 ألف زائر فقط إلى فيلتَي "أريانا" و"سان ماركو" في ستابيا.

ورغم ذلك، فإنّ موقع بومبي يشهد سياحة مفرطة.

وارتفع عدد الزوار من أقل من 2.7 مليون عام 2014، إلى أكثر من 3.9 مليون بحلول عام 2019. وفي يوليو/تموز من عام 2023، وصل زوار الحديقة لرقمٍ قياسي بلغ 21،141 شخص في يومٍ واحد.

وشَهِد عام 2023 أيضًا، إطلاق قطار مباشر فائق السرعة من روما إلى بومبي. ومع ذلك، يعمل القطار فقط يوم أحد واحد في الشهر، ما يزيد من عدد المسافرين خلال هذا النهار.

وكانت المدينة القديمة الموقع التراثي الأكثر زيارة في إيطاليا خلال مبادرة "Domenica al Museo" الأخيرة، ويُسمح خلالها بالدخول المجاني إلى المواقع التراثية التي تديرها الدولة في الأحد الأول من الشهر.

وستكون تذاكر الموقع "المتناثر" صالحة لثلاثة أيام، مع توفّر حافلات مكوكية مجانية تربط جميع المواقع.

وتشهد هذه الخطوة أيضًا إعادة افتتاح متحف "Antiquarium" بجوار فيلا "ريجينا" في بوسكوريال.

وسيشمل المتحف غرفة مخصصة للحفريات الحالية في "تشيفيتا جوليانا"، تشمل العربة الاحتفالية التي عُثِر عليها في مارس/آذار من عام 2021.

وسيحصل "فيلا دي ميستيري" في بومبي أيضًا على إضاءة جديدة من شأنها محاكاة الإضاءة الأصلية في الفيلا بشكلٍ أفضل.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب "مشروع بومبي العظيم"، الذي بلغت كلفته 105 مليون يورو موّله الاتحاد الأوروبي. وشمل المشروع أعمال تجديد في جميع أنحاء الموقع خلال العقد الماضي.